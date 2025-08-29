Δεν αφήνει την προεδρία ο Μακρόν και ας «χάσει» τον Μπαϊρού από πρωθυπουργό

Σε δήλωσή του στη Τουλόν, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αφήσει τον προεδρικό θώκο της χώρας του.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, θέτει την κυβέρνησή του στην κρίση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στις 8 Σεπτεμβρίου και οι Γάλλοι πολίτες είναι έτοιμοι να κατεβάσουν «ρολά» για όσο χρειαστεί, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθαρίζει ότι δεν το «κουνάει» από την προεδρική καρέκλα του μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα πως σκοπεύει να «υπηρετήσει έως το τέλος» τη «θητεία που (του) ανέθεσαν οι Γάλλοι», όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού για την 8η Σεπτεμβρίου. «Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι (…) θα ασκηθεί έως το τέλος της», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Αρνούμενος να προβεί σε «πολιτική μυθοπλασία» σχετικά με το ενδεχόμενο μια νέας διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, έπειτα από μια πιθανή ήττα στη διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός του βρίσκεται ενώπιον μιας «πρόκλησης που δεν είναι ανυπέρβλητη» και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να βρουν «δρόμους συμφωνίας» για τον προϋπολογισμό.

Ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μια μακρά συζήτηση με τον Μπαϊρού σχετικά με το σχέδιό του και φάνηκε να υποστηρίζει το σχέδιό του για μια κρίσιμη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, λέγοντας ότι η κατάσταση απαιτούσε μια συζήτηση αρχών σχετικά με βασικά ζητήματα. Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, επέμεινε ότι «η εντολή που μου έχει δοθεί από τον γαλλικό λαό, και από κανέναν άλλο, είναι μια εντολή που θα εκτελεστεί μέχρι το τέλος της θητείας της».

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναλάβει ενώπιον των Γάλλων βουλευτών την ευθύνη της κυβέρνησής του, προερχόμενης από έναν συνασπισμό μεταξύ των κεντρώων και της δεξιάς, για τη μείωση του χρέους της Γαλλίας και την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2026. Όμως προκάλεσε αυξημένες αντιδράσεις τη Πέμπτη, όταν σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TF1, δήλωσε ότι η αντιπολίτευση δεν προσήλθε σε διαπραγματεύσεις νωρίτερα επειδή «απουσίαζαν σε διακοπές».

Με αυτήν την απόφαση ξεκίνησε μια νέα περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας για τη χώρα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Διότι, καθώς ο Μπαϊρού δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία και η αντιπολίτευση της αριστεράς και της ακροδεξιάς έκανε γνωστό ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση έχει όλες τις πιθανότητες να καταρρεύσει.

Τα κόμματα της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά) και της Εθνικής Συσπείρωσης (ακροδεξιά) ζήτησαν την παραίτηση του Γάλλου προέδρου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εκλογική αναμέτρηση για τον προεδρικό θώκο, ένα σενάριο που ορισμένοι προτιμούν έναντι εκείνου της διάλυσης του κοινοβουλίου και της διεξαγωγής νέων βουλευτικών εκλογών.