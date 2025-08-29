Αθήνα, 27°C
Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
war oukrania rossia
Anatolii Lysianskyi/Ukraine's 127th Separate Brigade via AP

Νέο πολεμικό πακέτο ΗΠΑ στην Ουκρανία εν μέσω κλιμάκωσης

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Διπλωματία με το σταγονόμετρο, εξοπλισμοί με το κιλό • Λίγες ώρες μετά τη ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση πυραύλων αξίας 825 εκατομμυρίων, με χρηματοδοτήσεις και Ευρωπαίων «προθύμων».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, εν μέσω διαπραγματεύσεων για ένα πιθανό τέλος του πολέμου, που μέρα με τη μέρα θολώνει όλο και πιο πολύ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη, το Κογκρέσο έχει ενημερωθεί σχετικά.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με πυραύλους και drones εναντίον στόχων στο Κίεβο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

