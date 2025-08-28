Αθήνα, 30°C
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
Ευρωπαίοι δήμαρχοι για Ιμάμογλου
Facebook, Χάρης Δούκας

Τουρκικό «μπλόκο» σε Ευρωπαίους δημάρχους που ήθελαν να συναντήσουν τον Ιμάμογλου

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
«Η φωνή της δημοκρατίας δε φυλακίζεται», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ούτε επισκέψεις δεν επιτρέπουν να δεχθεί ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που κρατείται στις φυλακές της Σηλυβρίας. Σήμερα, τo τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων να συναντήσουν τον Ιμάμογλου μέσα στη φυλακή.

Ειδικότερα, οι δήμαρχοι των δικτύων Eurocities και του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, πήγαν στις φυλακές της Σηλυβρίας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ιμάμογλου και να του απονείμουν το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας», το οποίο τελικά παρέλαβε η σύζυγός του Ντιλέκ Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, σε μήνυμά του που έστειλε από τη φυλακή για την τελετή απονομής, δήλωσε: «Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους πολίτες που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο και δεν υποκύπτουν στις αυταρχικές πιέσεις».

Η αντιπροσωπεία των δημάρχων συγκεντρώθηκε μπροστά από τις φυλακές της Σηλυβρίας, με τον δήμαρχο της Βαρκελώνης και αντιπρόεδρο του δικτύου Eurocities, Ζάουμε Κολμπόνι, να μιλάει εκ μέρους των «Ενωμένων Ευρωπαίων Δημάρχων για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας». Υπενθύμισε ότι την πρωτοβουλία για την επίσκεψη ανέλαβε ο δήμαρχος της Γάνδης και πρόεδρος του Eurocities, Ματίας ντε Κλερκ και, επισημαίνοντας ότι το δίκτυο Eurocities έχει ένα πολύ σαφές καθήκον, να αναπτύξει και να υπερασπιστεί την τοπική δημοκρατία, δήλωσε ότι «αυτό το καθήκον τους έφερε μπροστά από τη φυλακή της Σηλυβρίας».

«Ως δήμαρχοι, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Παράγουμε συγκεκριμένες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και, κάνοντας όλα αυτά, αποδεικνύουμε ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει» ανέφερε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι περισσότεροι από 80 δήμαρχοι υπέγραψαν τον περασμένο Μάρτιο τη δήλωση που καταδίκαζε τη σύλληψη του Ιμάμογλου και είπε: «Υπενθυμίζουμε με έμφαση ότι οι Ευρωπαίοι δήμαρχοι μιλούν με μία φωνή. Υψώνουμε όλοι μαζί αυτή την κοινή φωνή για να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες».

Ο δήμαρχος της Σόφιας και πρόεδρος του δικτύου Β40, Βασίλ Τερζίεφ, δήλωσε: «Τα τείχη και οι πόρτες αυτών των φυλακών δεν κρατούν φυλακισμένο μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και τη βούληση εκατομμυρίων πολιτών που εξέλεξαν δημοκρατικά τους δημάρχους τους στην Κωνσταντινούπολη».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους».

Τουρκικό «μπλόκο» σε Ευρωπαίους δημάρχους που ήθελαν να συναντήσουν τον Ιμάμογλου

