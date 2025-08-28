Περιοδεία στις «χώρες της πρώτης γραμμής» με στόχο τις αμυντικές δαπάνες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκινά την Παρασκευή περιοδεία στις λεγόμενες «χώρες της πρώτης γραμμής», προκειμένου αφενός να τις καθησυχάσει (εκφράζοντας την υποστήριξη της Ευρώπης προς αυτές απέναντι στη «ρωσική επιθετικότητα»), αφετέρου για να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας της Ε.Ε.

Η περιοδεία θα οδηγήσει τη φον ντερ Λάιεν στη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Πολωνία –όλες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία– καθώς και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σύμφωνα με το Politico, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διπλωματική προσπάθεια της Κομισιόν για την ασφάλεια και την άμυνα της Ε.Ε. από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αστραπιαία περιοδεία (που ξεκινά την Παρασκευή στη Λετονία) σε επτά χώρες, που θα διαρκέσει από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, έρχεται τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προβεί σε μεσολαβητικές ενέργειες για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Ρώσους και Ουκρανούς.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δώσει την αφορμή στους Ευρωπαίους να δρομολογήσουν την ενίσχυσης των στρατών τους, με τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να δεσμεύονται –υπό την πίεση του Τραμπ– να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, παραμένει ασαφές το πώς οι χώρες της ΕΕ, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, θα καταφέρουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η Ε.Ε. έχει καταστήσει τους κανόνες δαπανών της πιο ευέλικτους, ώστε να επιτρέψει στις χώρες να δανείζονται ευκολότερα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες.