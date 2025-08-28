Δεύτερη γυναίκα κατηγορεί τον εισαγγελέα του ΔΠΔ Καρίμ Καν για σεξουαλική παρενόχληση

Δηλώνει ότι υπέστη «συνεχή καταιγισμό προσεγγίσεων» όταν εργαζόταν κοντά του • Ο ίδιος αρνείται κάθε παράπτωμα

Δεύτερη γυναίκα εμφανίστηκε ενώπιον της έρευνας που διεξάγεται για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Καρίμ Καν, του επικεφαλής εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Η τωρινή καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε ότι, ενώ εργαζόταν για τον Βρετανό δικηγόρο νωρίτερα στην καριέρα της, εκείνος συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα, της έκανε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις, καταχράστηκε την εξουσία του πάνω της και επανειλημμένα την πίεζε να ενδώσει σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη καταγγέλλουσα είναι μια 30χρονη δικηγόρος από τη Μαλαισία, βοηθός του, που κατέθεσε ότι ο Καν την εξανάγκασε επανειλημμένα σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της, κατά τη διάρκεια πλήθους αποστολών καθώς και στη Χάγη, μέσα στην κατοικία του.

Ο Καν, ο οποίος αρνείται ότι έχει διαπράξει «οποιοδήποτε είδος σεξουαλικής κακοποίησης», αποσύρθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Εισαγγελίας του ΔΠΔ όσο αναμένεται η ολοκλήρωση της έρευνας για ξεχωριστή καταγγελία που υπέβαλε μέλος του προσωπικού του δικαστηρίου.

Η έρευνα, την οποία ξεκίνησε πέρυσι μια επιτροπή του ΟΗΕ, έλαβε το καλοκαίρι τις νέες καταγγελίες από τη δεύτερη γυναίκα. Οι ερευνητές φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει πολλές συνεντεύξεις σχετικά με τους ισχυρισμούς της, που χρονολογούνται από το 2009.

Τότε, η γυναίκα ήταν περίπου 20 ετών και εργαζόταν ως άμισθη ασκούμενη για τον Καν, ο οποίος τότε ήταν γνωστός δικηγόρος υπεράσπισης στο ΔΠΔ και σε άλλα δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου στη Χάγη, εκπροσωπώντας, μεταξύ άλλων, τον πρώην πρόεδρο της Λιβερίας, Τσαρλς Τέιλορ.

Μιλώντας αποκλειστικά στον Guardian, η γυναίκα - με ψευδώνυμο «Πατρίσια» - δήλωσε ότι ο Καν καταχράστηκε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω της και περιέγραψε τη συμπεριφορά του ως έναν «συνεχή καταιγισμό προσεγγίσεων». «Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό», είπε. «Ήταν εργοδότης μου».

Η γυναίκα μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς φοβάται αντίποινα και επιπτώσεις για την ίδια και την οικογένειά της, εάν αποκαλυφθεί η ταυτότητά της. Αποφάσισε να μιλήσει αφού διάβασε για τις πιο πρόσφατες καταγγελίες από την υπάλληλο του ΔΠΔ.

Οι καταγγελίες της «Πατρίσια» παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με εκείνες της πρώτης καταγγέλλουσας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Και οι δύο ισχυρίζονται ότι ο Καν τις καλούσε να εργαστούν στο σπίτι του, όπου λένε πως καθόταν δίπλα τους στον καναπέ, τις άγγιζε, τις φιλούσε και προσπαθούσε να τις πείσει να ξαπλώσουν μαζί του.

Οι δικηγόροι του Καν δεν απάντησαν σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά δήλωσαν ότι «είναι απολύτως ψευδές ότι (ο Καν) έχει διαπράξει οποιουδήποτε είδους σεξουαλικής κακοποίησης».

Υποστήριξαν ότι ο Καν «αρνείται κατηγορηματικά» ότι έχει παρενοχλήσει ή κακομεταχειριστεί οποιοδήποτε άτομο, ότι έχει καταχραστεί τη θέση του ή έχει επιδοθεί σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εξαναγκαστική, εκμεταλλευτική ή επαγγελματικά ανάρμοστη.

Ισχυρίστηκαν ότι ο Καν έχει καταθέσει λεπτομερή στοιχεία στην έρευνα τα οποία «αντικρούουν σαφώς τους ισχυρισμούς» και «σε πολλά σημεία αποδεικνύουν ότι οι κατηγορίες είναι αναληθείς».

Το επαγγελματικό «παρελθόν» του Καρίμ Καν

Ο Καν, 55 ετών, εξελέγη το 2021 για μια θητεία εννέα ετών ως επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενός μόνιμου διεθνούς δικαστηρίου που ερευνά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει ενισχύσει το προφίλ του ΔΠΔ και έχει βρεθεί στο στόχαστρο μεγάλων δυνάμεων, εκδίδοντας εντάλματα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, η θητεία του κλονίστηκε όταν αποκαλύφθηκαν οι καταγγελίες της 30χρονης δικηγόρου, υπαλλήλου του ΔΠΔ, η οποία ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση συνέβαινε για μεγάλο διάστημα μεταξύ 2023 και 2024.

Ο Καν και η ομάδα του υποστηρίζουν ότι οι καταγγελίες είναι μέρος μιας εκστρατείας δυσφήμησης εναντίον του από εξωτερικά συμφέροντα, ως αντίδραση στις ενέργειές του κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

Ο Guardian επισημαίνει ότι, παρόλο που υπήρξαν προσπάθειες από φιλοϊσραηλινούς κύκλους να επηρεάσουν τα ΜΜΕ, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι δύο γυναίκες ενεργούν ως μέρος κάποιας σκευωρίας.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΟΗΕ, τα ευρήματά της θα αξιολογηθούν από επιτροπή δικαστικών ειδικών, οι οποίοι θα συμβουλεύσουν το διοικητικό όργανο του ΔΠΔ σχετικά με το εάν πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον του Καν.

Αν κριθεί ένοχος για «σοβαρό παράπτωμα» ή σοβαρή παραβίαση των καθηκόντων του, μπορεί να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή διαδικασία, δηλαδή μία μυστική ψηφοφορία των 125 κρατών-μελών του ΔΠΔ για την πιθανή απομάκρυνσή του.

«Σύγχυση και ταπείνωση»

Όταν αποκαλύφθηκαν οι καταγγελίες πέρυσι, ο Καν δήλωσε ότι σε 30 χρόνια καριέρας «ποτέ δεν υπήρξε τέτοια καταγγελία εναντίον μου».

Η «Πατρίσια» λέει ότι όταν διάβασε τη δήλωσή του, της «κόπηκαν τα γόνατα». Είχε νιώσει ότι δεν μπορούσε να υποβάλει καταγγελία την περίοδο της πρακτικής της.

Η ίδια έβλεπε την πρακτική της κοντά στον Καν ως «μια συναρπαστική και σημαντική ευκαιρία». Όμως, όπως λέει, «είχε ένα τίμημα που δεν έπρεπε να έχει και που με αναστάτωσε βαθιά».

Περιγράφει ένα από τα πρώτα περιστατικά, στο οποίο φέρεται να «έσφιξε» το στήθος της παρατεταμένα: «Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Ήταν πολύ κοντά. Δεν υπήρχε συναίνεση», πρόσθεσε.

Παρά το σοκ, συνέχισε να δουλεύει στον Καν, ο οποίος την κάλεσε τουλάχιστον έξι φορές στο σπίτι του στη Χάγη για δουλειά. Κάθε φορά, λέει, προσπαθούσε να αποφύγει τις προσεγγίσεις του ενώ έκανε τη δουλειά της.

«Ήθελα να μείνει ικανοποιημένος από τη δουλειά μου, αλλά όχι να κοιμηθώ μαζί του. Ήταν δύσκολο, γιατί κάθε φορά που πήγαινα στο σπίτι του ήταν μια νέα απόπειρα – να κάτσει δίπλα μου, να με αγγίξει, να με φιλήσει, να με πείσει να κοιμηθώ μαζί του».

Ένιωθε παγιδευμένη. Πλήρωνε η ίδια τα έξοδα της πρακτικής και ήθελε απεγνωσμένα μια θετική συστατική επιστολή. «Ήταν σαν συμφωνία με τον διάβολο», είπε.

Παρέμεινε σε επαφή μαζί του επαγγελματικά για χρόνια, μέχρι που άρχισε να απομακρύνεται. Το 2019, έλαβε ξαφνικά ένα «περίεργο» μήνυμα από τον Καν: την ευχαριστούσε για την «καλή παρέα» και τη «φιλία». Εκείνη απάντησε: «Καρίμ, δεν μου είναι ευχάριστο να λαμβάνω νέα σου. Σου ζητώ να μην επικοινωνήσεις ξανά μαζί μου».

Υπάλληλος του ΔΠΔ: «Ασταμάτητες προσεγγίσεις»

Η υπάλληλος του ΔΠΔ, που κατήγγειλε τον Καν πέρυσι, ισχυρίζεται επίσης ότι οι προσεγγίσεις του ήταν διαρκείς και εξουθενωτικές, κυρίως σε ταξίδια και στο σπίτι του.

Σύμφωνα με δύο πηγές, εκείνος την προσκαλούσε στο σπίτι του για «δουλειά» και στη συνέχεια τη φιλούσε και της ζητούσε να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις.

«Προσπαθούσα να αποφύγω, να βρω πρόφαση να φύγω. Με ανάγκαζε να κάθομαι δίπλα του και μου έλεγε "φίλα με, φίλα με", ενώ εγώ απομακρυνόμουν», φέρεται να δήλωσε.

«Άψογο ιστορικό» έχει ο Καν σύμφωνα με τους δικηγόρους

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του Καν υποστηρίζουν ότι έχει «άψογο ιστορικό» και συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα, αλλά έχει «σοβαρές ανησυχίες» για την αμεροληψία της διαδικασίας.

Αναφέρουν ότι αποτελεί στόχο «οργανωμένης εκστρατείας» δυσφήμησης εξαιτίας των ενταλμάτων για Νετανιάχου και Γκαλάντ.

Πράγματι, όπως είχε αποκαλύψει παλαιότερα ο Guardian, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών (π.χ. η Μοσάντ) είχαν επιχειρήσει να εκφοβίσουν την προκάτοχο του Καν, Φατού Μπενσούντα.

Ωστόσο, πέντε πηγές στο ΔΠΔ δηλώνουν ότι, παρότι μπορεί κάποιοι να εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση, δεν τη δημιούργησαν.

Η υπάλληλος του ΔΠΔ, η οποία είναι μουσουλμάνα και στήριζε ενεργά την έρευνα του ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, έχει ταραχτεί βαθιά από τις θεωρίες που την παρουσιάζουν ως «μαριονέτα» μυστικών υπηρεσιών.