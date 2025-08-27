Η Σκοτία βλέπει οφέλη από τη δοκιμαστική 4ήμερη εργασία

Ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει εντατικοποίηση της εργασίας, η αποκεντρωμένη κυβέρνηση της Σκοτίας είδε θετικά αποτελέσματα στην υλοποίηση πιλοτικής 4ήμερης εργασίας σε δύο δημόσιες εταιρείες.

Η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ευημερίας του προσωπικού ήταν μεταξύ των αποτελεσμάτων μιας δοκιμαστικής περιόδου ενός έτους με τετραήμερη εβδομάδα εργασίας που πραγματοποίησε η σκοτσέζικη αποκεντρωμένη κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη Guardian, δύο δημόσιοι φορείς, η South of Scotland Enterprise (SOSE) και η Accountant in Bankruptcy (AiB), συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε από το Holyrood στις αρχές του 2024.

Η πιλοτική εφαρμογή του 4ήμερου στις δύο παραπάνω εταιρείες, έρχεται σε συνέχεια μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής της 4ήμερης εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Οι δύο οργανισμοί, οι οποίοι είχαν συνολικά 259 υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, εφάρμοσαν 32ωρη εβδομάδα εργασίας για ένα έτος χωρίς καμία απώλεια μισθού ή παροχών για το προσωπικό, ενώ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τα πρότυπα εξυπηρέτησης. Οι AiB και SOSE προσάρμοσαν τα ρεπό μεταξύ του προσωπικού, ώστε οι οργανισμοί να λειτουργούν κανονικά, ενώ στους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης προσφέρθηκε αναλογική μείωση του χρόνου εργασίας τους.

Το προσωπικό των δύο οργανισμών ανέφερε λιγότερο εργασιακό άγχος και μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία του και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι (98%) της SOSE πίστευαν ότι η δοκιμή της τετραήμερης εβδομάδας βελτίωσε την παρακίνηση και το ηθικό, ενώ παρατηρήθηκε μείωση των εργαζομένων που έλαβαν άδεια ασθενείας και πτώση 25% σε όσους έλαβαν άδεια ασθενείας για ψυχολογικούς λόγους.

Η SOSE είναι ο οργανισμός οικονομικής και κοινοτικής ανάπτυξης για το νότιο τμήμα της χώρας, ενώ η AiB είναι ο αντίστοιχος οργανισμός της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας στην Αγγλία και την Ουαλία. Οι ακτιβιστές και ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η τετραήμερη εβδομάδα ωφελεί τους εργαζομένους, καθώς τους δίνει περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσουν και μειώνει την πίεση στην ψυχική τους υγεία, ενώ ταυτόχρονα βοηθά τις επιχειρήσεις, καθώς αυξάνει την παρακίνηση του προσωπικού τους και διευκολύνει την πρόσληψη και τη διατήρηση των εργαζομένων.

Το Autonomy Institute, η ερευνητική εταιρεία συμβούλων που πραγματοποίησε το πιλοτικό πρόγραμμα για τη σκοτσέζικη κυβέρνηση, διαπίστωσε ότι και οι δύο οργανισμοί κατάφεραν να μειώσουν με επιτυχία την εβδομάδα εργασίας και «επέδειξαν αύξηση της παραγωγικότητας».

Ο χρόνος που χρειάστηκε η SOSE για να απαντήσει στους πελάτες κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος παρέμεινε ο ίδιος με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ οι τρεις βασικές οργανωτικές διαδικασίες της AiB κρίθηκαν σταθερές μετά την αλλαγή. Και οι δύο οργανισμοί επέκτειναν τη δοκιμή της τετραήμερης εβδομάδας πέρα από το πιλοτικό πρόγραμμα, με την SOSE να έχει τη δυνατότητα επέκτασης για έξι μήνες και η AiB για δύο.

Ο Joe Ryle, διευθυντής της εκστρατείας του 4 Day Week Foundation, που αγωνίζεται για να υιοθετήσουν περισσότερες επιχειρήσεις τη συντομότερη εβδομάδα εργασίας χωρίς απώλεια μισθού, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «εξαιρετικά ενθαρρυντικά».

Είπε: «Η τετραήμερη, 32ωρη εβδομάδα εργασίας πρέπει τώρα να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα στη Σκοτία. Χωρίς «αν» και «αλλά».

Το ίδρυμα ανέφερε ότι περισσότερες από 420 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν πάνω από 12.000 εργαζομένους, έχουν υιοθετήσει την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας από την πανδημία, ενώ το δημοτικό συμβούλιο του Νότιου Κεϊμπριτζσίρ έγινε το πρώτο συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου που υιοθέτησε μόνιμα το μοντέλο εργασίας τον Ιούλιο.

Η σκοτσέζικη κυβέρνηση δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα ευρήματα για να ενημερώσει το ευρύτερο πρόγραμμα μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό την «υποστήριξη πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων εργασιακών πρακτικών». Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει στην ευρύτερη εφαρμογή της τετραήμερης εβδομάδας.