H «ταπείνωση» της Ευρώπης μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει...

Πληθαίνουν οι φωνές εντός της γηραιάς ηπείρου που υπoγραμμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ρόλο διακοσμητικό στις διεθνείς εξελίξεις και ότι σύρεται πίσω από δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο πρόσφατη είναι η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία υποστήριξε ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ είναι «ολοένα και πιο καταδικασμένο σε γεωπολιτική ασημαντότητα». Η Ε.Ε. «δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που θέτουν η Κίνα και οι ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση της Μελόνι απηχει αντίστοιχες δηλώσεις του προκατόχου της και πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έχει τονίσει τη γεωπολιτική και οικονομική αδυναμία της Ευρώπης. «Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, της προσέδιδε γεωπολιτική ισχύ και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Το 2025 θα μείνει στη μνήμη ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», δήλωσε πρόσφατα ο Ντράγκι.

Η υποχώρηση στη Σκοτία άνοιξε την όρεξη του Τραμπ

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico, η επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον περασμένο μήνα στο Τέρνμπερι της Σκοτίας, για να σφραγίσει μια εξαιρετικά ανισόρροπη εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, έχει πυροδοτήσει τον φόβο πολιτικών και αναλυτών ότι η Ευρώπη έχει χάσει την επιρροή που κάποτε νόμιζε ότι είχε ως παγκόσμια εμπορική δύναμη. Σύμφωνα με επικριτές της φον ντερ Λάιεν, η αποδοχή του δασμού 15% που επέβαλε ο Τραμπ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, ισοδυναμεί με πράξη «υποταγής», «σαφούς πολιτικής ήττας για την Ε.Ε.» και «ιδεολογικής και ηθικής συνθηκολόγησης».

Κι εάν η παραπάνω συμφωνία έδωσε στους Ευρωπαίους την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα σταματούσε εκεί, η διάψευση ήρθε σύντομα και ήταν ηχηρή. Με το μελάνι, λοιπόν, να μην έχει στεγνώσει ακόμη από την εμπορική συμφωνία, ο Τραμπ επανήλθε πρόσφατα, απειλώντας να επιβάλει νέους δασμούς στην Ε.Ε. για τους ψηφιακούς κανονισμούς που θα έπλητταν τους τεχνολογικούς γίγαντες της Αμερικής. Εάν η ΕΕ δεν συμμορφωνόταν, οι ΗΠΑ θα σταματούσαν να εξάγουν ζωτικές τεχνολογίες μικροτσίπ, προειδοποίησε.

Σύμφωνα με το Politico, ο Τραμπ έχει το πλεονέκτημα σε στρατό και τεχνολογία, και γνωρίζει ότι η Ε.Ε. υστερεί πολύ και στους δύο τομείς. Έχει δηλαδή συνειδητοποιήσει ότι η Ευρώπη δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν χωρίς την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη, ενώ δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία τσιπ. Επομένως, αισθάνεται ότι μπορεί να υπαγορεύσει και να επιβάλλει την ατζέντα του στην Ε.Ε.

Συνεπώς, είναι σαφές ότι το ασταθές δασμολογικό «παιχνίδι» του Τραμπ απέχει πολύ από το να τελειώσει και ότι το μπλοκ των 27 χωρών είναι καταδικασμένο να αντιμετωπίσει περαιτέρω πολιτικές προσβολές και άνισα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων αυτό το φθινόπωρο. Για να αποτρέψει την εδραίωση της ταπείνωσης, η Ε.Ε. φέρεται να επιχειρεί τη μείωση της εξάρτησή της από τις ΗΠΑ: σε άμυνα, τεχνολογία και χρηματοοικονομικά.

Συνεχή «καμπανάκια» και προειδοποιήσεις

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, άφησε να εννοηθεί έντονα τον περασμένο μήνα ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ ήταν μια αντανάκλαση της στρατηγικής αδυναμίας της Ευρώπης και της ανάγκης της για υποστήριξη από τις ΗΠΑ. «Δεν πρόκειται μόνο για... το εμπόριο: πρόκειται για την ασφάλεια, πρόκειται για την Ουκρανία, πρόκειται για την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια», εξήγησε.

Η εμπορική συμφωνία είναι «άμεση συνάρτηση της αδυναμίας της Ευρώπης στο μέτωπο της ασφάλειας, ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη δική της στρατιωτική ασφάλεια και ότι δεν κατάφερε να επενδύσει, για 20 χρόνια, στην ασφάλειά της», δήλωσε ο Thorsten Benner, διευθυντής του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής στο Βερολίνο, ο οποίος επίσης επεσήμανε τις αποτυχίες επένδυσης στην «τεχνολογική ισχύ» και στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

«Πληρώνουμε το τίμημα για το γεγονός ότι αγνοήσαμε το ξυπνητήρι που λάβαμε κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ - και ξανακοιμηθήκαμε. Και ελπίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που κάνουμε τώρα», δήλωσε η Sabine Weyand, γενική διευθύντρια εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.