Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε εκκλησία και σχολείο στη Μινεσότα

Το μακελειό σστη Μινεάπολις είναι σε εξέλιξη, με μάρτυρες να ακούνε πυροβολισμούς εδώ και αρκετή ώρα.

Συνεγαρμός σήμανε στη Μινεσότα των ΗΠΑ νωρίτερα την Τετάρτη με αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε εκκλησία της περιοχής.

Τουλάχιστον 10 άτομα δέχθηκαν πυρά από ένοπλο που εισέβαλε στην εκκλησία, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με αξιωματικούς που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τα στοιχεία αυτά. Το περιστατικό ξεκίνησε στις 08.30 το πρωί (ώρα Αμερικής). Σύμφωνα με μάρτυρες, υπάρχει καταιγισμός πυροβολισμών. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην εκκλησία Annunciation Church του Μινεάπολις.

Ο δράστης σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι. Δεν είναι σαφές αν η ένοπλη επίθεση είχε ως στόχο την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή συγκεκριμένα το σχολείο.

🚨#BREAKING: Huge police presence outside a Catholic Church in Minneapolis, MN. Reports of multiple critical injuries and several de*ths. The church also houses a K-8 school.



Authorities have shut down nearby roads and ramps. The scene is flooded with law enforcement — an… pic.twitter.com/qC81RPFQt6 — Juan Torres (@juanpodcast1) August 27, 2025

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, ο οποίος δήλωσε πως ενημερώνεται από την πολιτειακή αστυνομία για το περιστατικό και προσεύχεται για τα παιδιά και τους δασκάλους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τόπο του εγκλήματος.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο ένοπλος δράστης έχει συλληθεί», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ.