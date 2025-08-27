Αθήνα, 30°C
Τετάρτη, 27 Αυγούστου, 2025
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου | Dreamstime.com Alabama Police © Carl03

Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε εκκλησία και σχολείο στη Μινεσότα

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Το μακελειό σστη Μινεάπολις είναι σε εξέλιξη, με μάρτυρες να ακούνε πυροβολισμούς εδώ και αρκετή ώρα.

Συνεγαρμός σήμανε στη Μινεσότα των ΗΠΑ νωρίτερα την Τετάρτη με αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε εκκλησία της περιοχής.

Τουλάχιστον 10 άτομα δέχθηκαν πυρά από ένοπλο που εισέβαλε στην εκκλησία, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με αξιωματικούς που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τα στοιχεία αυτά. Το περιστατικό ξεκίνησε στις 08.30 το πρωί (ώρα Αμερικής). Σύμφωνα με μάρτυρες, υπάρχει καταιγισμός πυροβολισμών. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην εκκλησία Annunciation Church του Μινεάπολις. 

Ο δράστης σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι. Δεν είναι σαφές αν η ένοπλη επίθεση είχε ως στόχο την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή συγκεκριμένα το σχολείο.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, ο οποίος δήλωσε πως ενημερώνεται από την πολιτειακή αστυνομία για το περιστατικό και προσεύχεται για τα παιδιά και τους δασκάλους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τόπο του εγκλήματος.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο ένοπλος δράστης έχει συλληθεί», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ.

