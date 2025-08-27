Μετρημένες οι μέρες του Μπαϊρού: Ποιες επιλογές απομένουν στον Μακρόν

Στον «αέρα» η γαλλική κυβέρνηση • Τα πιθανά σενάρια της επόμενης ημέρας για τον Μακρόν • Ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΔΝΤ • Η Αριστερά και τα συνδικάτα, ξανά στους δρόμους ενάντια στην επικείμενη «πολιτική λιτότητας».

Ακόμη μία περίοδος βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας ανοίγει για τη Γαλλία, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου — ένα στοίχημα που ενδέχεται να σημάνει το τέλος της σύντομης θητείας του καθώς, όπως φαίνεται, σύσσωμη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει την πρότασή του.

Η απρόσμενη κίνηση του Μπαϊρού συνοδεύτηκε επίσης από έντονη κινδυνολογία για το μέλλον της χώρας, θέτοντας ξεκάθαρα το δίλημμα στον γαλλικό λαό «η κυβέρνησή μου ή το χάος».

Η κατάσταση λαμβάνει ακόμη πιο ανησυχητική διάσταση καθώς, σύμφωνα με την Telegraph, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ προειδοποίησε ότι η Γαλλία ενδέχεται να χρειαστεί προσφυγή στο ΔΝΤ αν συνεχιστεί η παράλυση και καθυστερήσει η μείωση του χρέους.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι το να ζητήσουμε από το ΔΝΤ να παρέμβει «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

Το ρίσκο του Μπαϊρού

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, η απόφαση του Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, εκφράζει την πρόθεσή του να αποφύγει την παρατεταμένη κοινοβουλευτική φθορά που «γκρέμισε» τον προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ. Προτίμησε να παίξει τα πάντα σε μια πρώιμη ψήφο εμπιστοσύνης, προειδοποιώντας ότι η Γαλλία πρέπει να αντιμετωπίσει το διογκούμενο χρέος της, αλλιώς κινδυνεύει με «υπαρξιακή απειλή». Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν κανείς στο Παρίσι δεν πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει.

Η αριθμητική είναι αμείλικτη: οι τέσσερις φιλοκυβερνητικές ομάδες διαθέτουν μόλις 210 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση από αριστερά και δεξιά μαζί 353. Χωρίς στήριξη των Σοσιαλιστών ή της Ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν, ο Μπαϊρού δεν έχει ρεαλιστική διέξοδο.

Η Γαλλία θα ξαναζήσει τα «Κίτρινα γιλέκα»

Σύμφωνα με το Reuters, η οικονομική αβεβαιότητα οδήγησε σε σημαντικές απώλειες στα χρηματιστήρια. Οι μετοχές των τραπεζικών κολοσσών BNP Paribas και Société Générale υποχώρησαν απότομα την Τρίτη, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν έντονα ανοδικά.

Παράλληλα, εντείνονται οι κοινωνικές αντιδράσεις. Το κίνημα Bloquons Tout έχει ήδη ανακοινώσει πανεθνική κινητοποίηση για τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ τα μεγάλα εργατικά συνδικάτα σχεδιάζουν απεργιακές δράσεις ενάντια στην επικείμενη «πολιτική λιτότητας».

Η Γαλλία ετοιμάζεται να ζήσει ημέρες «κίτρινων γιλέκων», μια κλιμακούμενη συνέχεια των μεγάλων διαδηλώσεων του 2018. Πολλά εργατικά συνδικάτα της ιστορικής συνομοσπονδίας CGT έχουν ανακοινώσει ότι θα δώσουν το «παρών» στη γενική απεργία της 10ης Σεπτεμβρίου, συμβολική ημερομηνία επιστροφής στα σχολεία. Η αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία υπό τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν καλεί σε μαζική συμμετοχή στο κίνημα «Να μπλοκάρουμε τα πάντα!», και το ίδιο κάνουν και πάρα πολλοί ακροδεξιοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιλογές του Μακρόν

Όσο για τον Εμανουέλ Μακρόν, οι επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αν ο Μπαϊρού χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, είτε θα πρέπει να διορίσει νέο πρωθυπουργό, είτε να προκηρύξει εκλογές. Όμως, όπως σημειώνει το Reuters, καμία από τις δύο λύσεις δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα ή το πολιτικό αδιέξοδο.

Ο Μακρόν θα μπορούσε να αποφασίσει να αναθέσει στον Μπαϊρού και πάλι τον σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμη και αν ηττηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση. Όμως το πρόβλημα θα παρέμενε ακέραιο, εκτός και αν τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από την αντιπολίτευση και την κοινή γνώμη.

Μια άλλη λύση για τον Μακρόν θα ήταν να αναθέσει την πρωθυπουργία σε κάποιο άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης του ιδίου και του Ματινιόν, όπως στον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Όμως η κατάσταση θα παρέμενε η ίδια, εφόσον αυτός ο πρωθυπουργός δεν παρουσίαζε ένα ριζικά διαφορετικό προϋπολογισμό», εκτίμησε ο Μαρτινί.

Απομένει η επιλογή ενός πρωθυπουργού προερχόμενου από την αριστερά. «Όμως πιθανότατα είναι πολύ αργά» αφού οι θέσεις των κομμάτων γίνονται πιο άκαμπτες όσο πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2027, είπε ο Ματιέ Γκαλάρ, διευθυντής έρευνας στο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ipsos.

Υπάρχει επίσης η λύση της κυβέρνησης τεχνοκρατών, που θα φέρει λίγη περισσότερη σταθερότητα, ενόψει και των μέτρων απομείωσης του χρέους που θα πρέπει να επιβάλει.

Ορισμένοι ζητούν τη διάλυση, ξανά, της Εθνοσυνέλευσης ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να ξεκαθαριστούν, για άλλη μια φορά, οι ισορροπίες δυνάμεων. Μετά το πείραμα του 2024 όμως, με την εσπευσμένη και ακατανόητη για τους Γάλλους διάλυση του κοινοβουλίου, ο Μακρόν εμφανίζεται πιο διστακτικός από ποτέ. Πολύ απλά «δεν το θέλει», είπε ένα στέλεχος προσκείμενο στο προεδρικό στρατόπεδο.

Ίσως να μην υπάρχει άλλη επιλογή. «Εάν μια νέα κυβέρνηση καταψηφιστεί πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού, η αστάθεια θα δημιουργούσε τις συνθήκες για τη διάλυση» της Εθνοσυνέλευσης, εκτίμησε ένα μέλος της κυβέρνησης.

Κάποιοι δεν βλέπουν παρά μόνο μία λύση, την παραίτηση του αρχηγού του κράτους που κυβερνά τη Γαλλία από το 2017 και επανεξελέγη το 2022. Ή την καθαίρεσή του, όπως ζητά επίμονα ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς. «Το χάος, είναι ο Μακρόν», είπε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Όμως ο πρόεδρος επαναλαμβάνει διαρκώς ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του, το 2027, ό,τι και αν συμβεί στο μεταξύ.