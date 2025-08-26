Το Κόσοβο εξέλεξε πρόεδρο της Βουλής μετά από... 58 προσπάθειες!

Ο υποψήφιος του κεντροαριστερού κόμματος του Κοσόβου «Αυτοδιάθεση», Ντιμάλ Μπάσα, έλαβε 73 ψήφους μετά από 6 μήνες, σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής του Κοσόβου για την εκλογή προέδρου του σώματος.

Στις 9 Φεβρουαρίου, το κεντροαριστερό κόμμα «Αυτοδιάθεση» του Αλμπίν Κούρτι, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Κοσόβου, χωρίς να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Μετά από 6μισι μήνες και 58 ψηφοφορίες, στις οποίες μεσολάβησε μια πολυήμερη διακοπή λόγω δικαστικής διαμάχης για τον χαρακτήρα της ψηφοφορίας για πρόεδρο της Βουλής (φανερή ή μυστική), το Κόσοβο επιτέλους μπορεί να περιμένει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης σύντομα.

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε τη Τρίτη τον νέο πρόεδρό του, τον βουλευτή Ντιμάλ Μπάσα, βάζοντας τέλος σε μια συνταγματική κρίση έξι μηνών, εξαιτίας της οποίας ο απερχόμενος πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι αδυνατούσε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου και στην οποία η απερχόμενη κυβέρνησή του λειτουργούσε ως υπηρεσιακή.

Με βάση το Σύνταγμα του Κοσόβου, πρέπει πρώτα να εκλεγεί πρόεδρος του κοινοβουλίου και στη συνέχεια να σχηματιστεί κυβέρνηση. Όμως, χωρίς διακομματική συμφωνία, αυτό αποδείχθηκε δύσκολο, οδηγώντας σε παράλυση το πολιτικό σύστημα στην Πρίστινα. Συνολικά, οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν περισσότερες από 50 φορές την πρόταση του Κούρτι για την Αλμπουλένα Χατζίου, βουλεύτρια του Vetevendosje, η οποία δεν εξασφάλισε τις 61 ψήφους που απαιτούνται (από ένα σύνολο 120 βουλευτών) για να αναλάβει το αξίωμα. Η βουλεύτρια κατέληξε τη Τρίτη να λάβει μία από τις πέντε θέσεις αντιπροέδρου της Βουλής.

Τη Τρίτη, ένας άλλος βουλευτής του κόμματος του Κούρτι, Ντιμάλ Μπάσα έλαβε 73 ψήφους σε σύνολο 120 βουλευτών, με τις ψήφους πέραν της «Αυτοδιάθεσης» (Vetevendosje), να έρχονται και από τo αντιπολιτευόμενο PDK μαζί με μειονοτικούς βουλευτές.

Η διαδικασία εκλογής των πέντε αντιπροέδρων του νομοθετικού σώματος του νεότερου (ημιαναγνωρισμένου) κράτους της Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, καθώς έχουν εκλεγεί ήδη τόσο οι τρεις αντιπρόεδροι από την αλβανόφωνη πλειονότητα (την Αλμπουλένα Χατζίου από το VV, τη Βλόρα Τσιτάκου από το PDK, και τον Κουιτίμ Σάλα από το LDK), όσο και μια αντιπρόεδρος από τις υπόλοιπες μειονοτικές κοινότητες του Κοσόβου (Τούρκοι, Αιγύπτοι, Βόσνιοι και Ρομά), η οποία είναι η Εμίλια Ρετζέπι. Οι Σέρβοι (οι οποίοι αναδεικνύουν 10 βουλευτές) εκπροσωπούνται υποχρεωτικά κατά τον κανονισμό της Βουλής από έναν αντιπρόεδρο, όμως η ανάδειξη Σέρβου αντιπροέδρου της Βουλής «κόλλησε» καθώς η πλειοψηφία αρνείται να εκλέξει τον βουλευτή Σλάβκο Σίμιτς από τη «Σερβική Λίστα».

Ο Κούρτι έχει πλέον διορία δύο εβδομάδων για να καταλήξει σε μια συμφωνία με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εκπροσωπούν μη αλβανικές μειονότητες. Διαφορετικά, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα δοθεί σε άλλα κόμματα. Εάν αποτύχουν όλες οι προσπάθειες, θα προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Το κοινοβούλιο είναι η καρδιά της δημοκρατίας μας, ο χώρος όπου ακούγονται οι φωνές όλων των πολιτών», είπε ο Μπάσα μετά την ψηφοφορία.

Το κόμμα Vetevendosje του Κούρτι κέρδισε τις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα αρνούνται να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού με το Vetevendosje. Κατηγορούν κυρίως τον Κούρτι ότι κλιμάκωσε τις εντάσεις στον βορρά, όπου ζει η μειονότητα των Σέρβων, γεγονός που ψαλίδισε τις ελπίδες του Κοσόβου να ενταχθεί στην ΕΕ, η οποία επέβαλε κυρώσεις στην Πρίστινα.