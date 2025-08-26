Ο Μερτς ξεκαθαρίζει: Δεν θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Την ώρα που κάποια ευρωπαϊκά κράτη έχουν δεσμευτεί για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, μέσα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Νετανιάχου ετοιμάζει το τελειωτικό χτύπημα στη Γάζα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως έχει άλλες βλέψεις.
Ειδικότερα, τόνισε πως η Γερμανία δεν θα προσχωρήσει σε μια πρωτοβουλία δυτικών συμμάχων να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.
Ο Μερτς έκανε τις δηλώσεις αυτές σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό Μάικ Κάρνεϊ ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα πως ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, έπειτα από παρόμοιες ανακοινώσεις που έκαναν η Γαλλία και η Βρετανία.
«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους», είπε ο Μερτς.
«Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή. Δεν θεωρούμε ότι έχουν εκπληρωθεί πως οι όροι για αναγνώριση κράτους έχουν εκπληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς το παρόν».
Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να είναι ένα από τα τελικά βήματα σε μια λύση δύο κρατών με βάση την οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά οι μεν δίπλα στους δε.
Άλλη γνώμη φαίνεται να έχει η γερμανική κοινωνία ωστόσο, καθώς, σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης.
