Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι»

«Άναψαν» τα αίματα όταν η δημοσιογράφος επέμεινε σε ρωσικές ευθύνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε η συνέντευξη του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ στο συστημικό αμερικανικό μέσο NBC και τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ, στη σκιά των διπλωματικών διεργασιών για το τέλος του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως ο Λαβρόφ επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τους όρους της Ρωσίας για εκεχειρία με τον Ζελένσκι, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Στη συνέχεια όμως, τα αίματα «άναψαν», καθώς ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους της Ρωσίας, τον μεγάλο αριθμό θανάτων και τις καταγγελίες για πλήγματα σε νοσοκομεία, εκκλησίες και σχολεία.

Ο Λαβρόφ τότε αμφισβήτησε τα στοιχεία που του παρουσίασε η Κρίστεν Γουέλκερ, καλώντας την να προσκομίσει αποδείξεις.

Στο επίμαχο σημείο, όταν η Γουέλκερ επέμεινε για τις ρωσικές ευθύνες, ο Λαβρόφ απάντησε καυστικά «Μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι. Να είστε έντιμη δημοσιογράφος».

Ο επίμαχος διάλογος