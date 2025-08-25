Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι»

Σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε η συνέντευξη του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ στο συστημικό αμερικανικό μέσο NBC και τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ, στη σκιά των διπλωματικών διεργασιών για το τέλος του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.
Υπενθυμίζεται πως ο Λαβρόφ επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τους όρους της Ρωσίας για εκεχειρία με τον Ζελένσκι, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.
Στη συνέχεια όμως, τα αίματα «άναψαν», καθώς ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους της Ρωσίας, τον μεγάλο αριθμό θανάτων και τις καταγγελίες για πλήγματα σε νοσοκομεία, εκκλησίες και σχολεία.
Ο Λαβρόφ τότε αμφισβήτησε τα στοιχεία που του παρουσίασε η Κρίστεν Γουέλκερ, καλώντας την να προσκομίσει αποδείξεις.
Στο επίμαχο σημείο, όταν η Γουέλκερ επέμεινε για τις ρωσικές ευθύνες, ο Λαβρόφ απάντησε καυστικά «Μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι. Να είστε έντιμη δημοσιογράφος».
Ο επίμαχος διάλογος
- Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, εδώ είναι τα γεγονότα. Σχεδόν 50.000 άμαχοι έχουν είτε σκοτωθεί είτε τραυματιστεί σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει χτυπήσει μαιευτήρια, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, ακόμη και ένα νηπιαγωγείο μόλις την περασμένη εβδομάδα. Άρα, είτε ο ρωσικός στρατός έχει πολύ κακό σημάδι, είτε στοχεύετε αμάχους. Τι από τα δύο ισχύει;
- Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, το NBC είναι ένας πολύ σεβαστός οργανισμός, και ελπίζω να είστε υπεύθυνοι για τα λόγια που μεταδίδετε. Σας ζητώ να μας στείλετε ή να δημοσιοποιήσετε τις πληροφορίες στις οποίες μόλις αναφερθήκατε, γιατί ποτέ δεν στοχεύσαμε πολιτικούς στόχους του είδους που αναφέρατε. Ίσως να σας διαφεύγει η πληροφορία ότι είναι γεγονός πως αρκετές εκκλησίες χτυπήθηκαν εσκεμμένα από το ουκρανικό καθεστώς. Και αρκετοί καθαρά αστικοί οικισμοί, οικισμοί ανθρώπων.
- Δημοσιογράφος: Αλλά τι γίνεται με τις δικές σας ενέργειες, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών;
- Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, γυρίζουμε γύρω-γύρω. Σας είπα ήδη, και το έχουμε αναφέρει κατ’ επανάληψη, ότι ποτέ δεν στοχεύουμε πολιτικούς χώρους. Επιτιθέμεθα μόνο σε σημεία που συνδέονται άμεσα με τη στρατιωτική μηχανή της Ουκρανίας, την οποία η Δύση προσπαθεί να ενισχύσει. Κι αν έχετε οποιαδήποτε απόδειξη γι’ αυτά που μόλις είπατε -για εκκλησίες, νηπιαγωγεία, σχολεία κ.ο.κ.- σας προκαλώ να τη δημοσιοποιήσετε. Να τη δημοσιοποιήσετε με ημερομηνίες, με διευθύνσεις και όλα τα σχετικά. Όπως είπα, το NBC είναι ένα πολύ έγκυρο μέσο ενημέρωσης, και οι ακροατές και τηλεθεατές σας αξίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες όταν κάνετε τέτοιους ισχυρισμούς.
- Δημοσιογράφος: Μόλις σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Έχουμε ρεπόρτερ στο πεδίο που έχουν δει αυτές τις επιθέσεις με τα ίδια τους τα μάτια. Θέλω, όμως, να προχωρήσω και να μιλήσουμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ένα ζήτημα που εσείς θέσατε αυτήν την εβδομάδα. Και είπατε και σήμερα εδώ ότι η Ρωσία θα πρέπει να έχει τη δύναμη να απορρίπτει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας.
- Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, όχι. Κρίστεν, σας παρακαλώ, μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι. Να είστε έντιμη δημοσιογράφος.
