Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 28.0°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
28.8° 25.3°
1 BF
51%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 28.0°
2 BF
54%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
49%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
2 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
46%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.8°
5 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.0°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
36%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.5°
0 BF
54%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
50%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.2°
2 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
4 BF
60%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.8°
0 BF
36%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.3°
3 BF
37%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
60%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
0 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
Μακρόν - Τραμπ
Στιγμιότυπο από την άφιξη Ευρωπαίων ηγετών, της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» στον Λευκό Οίκο, 18 Αυγούστου 2025. | AP Photo/Alex Brandon

Διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ - Γαλλίας για τον αντισημιτισμό

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Σύγκρουση Παρισιού και Ουάσιγκτον μετά την επίθεση του Αμερικανού πρέσβη στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν για την πολιτική του απέναντι στον αντισημιτισμό.

Με μια επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο που αποκάλυψε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια και «επικίνδυνη αδιαφορία» απέναντι στην έξαρση αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα. Επικαλούμενος τα λόγια του Νετανιάχου, ο Τσαρλς Κούσνερ συνέδεσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, πρωτοβουλία για την οποία έχει δεσμευτεί η γαλλική κυβέρνηση, με την ενίσχυση του... εξτρεμισμού.

Επαναλαμβάνοντας το αφήγημα Νετανιάχου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρέσβης στην επιστολή, «δεν περνά ούτε μια μέρα στη Γαλλία χωρίς να δεχτούν επίθεση Εβραίοι στους δρόμους, χωρίς ζημιές σε συναγωγές και σχολεία, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους βανδαλίζονται. Το υπουργείο Εσωτερικών της ίδιας της κυβέρνησής σας διαπιστώνει ότι δημοτικά σχολεία έγιναν στόχος αντισημιτικών ζημιών».

Ο Κούσνερ διαμαρτύρεται επίσης γιατί «σχεδόν οι μισοί νέοι Γάλλοι λένε ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για το Ολοκαύτωμα», και «αυτή η άγνοια μας κάνει να διερωτόμαστε για το σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία» της χώρας. Εγκωμιάζοντας τις ενέργειες του προέδρου Τραμπ στο θέμα αυτό, ο πρέσβης καλεί τον Μακρόν «να ενεργήσει αποφασιστικά».

Η Γαλλία απαντά

Με ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τους «απαράδεκτους αυτούς ισχυρισμούς».

«Η αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023 είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα και απέναντι στην οποία οι γαλλικές αρχές έχουν επιδείξει μεγάλη κινητοποίηση», σημειώνει.

Κατά την επίσημη γαλλική θέση, οι δηλώσεις του Αμερικανού διπλωμάτη παραβιάζουν τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961, η οποία διέπει τις διπλωματικές σχέσεις και καθιερώνει την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών. Όπως επισημαίνει το Παρίσι, τέτοιου είδους παρεμβατικές τοποθετήσεις «δεν συνάδουν με το επίπεδο των διατλαντικών σχέσεων ανάμεσα στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με την εμπιστοσύνη που πρέπει να χαρακτηρίζει τη συνεργασία μεταξύ συμμάχων».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σήμερα, Δευτέρα (25/8).

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ - Γαλλίας για τον αντισημιτισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual