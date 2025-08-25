Διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ - Γαλλίας για τον αντισημιτισμό

Σύγκρουση Παρισιού και Ουάσιγκτον μετά την επίθεση του Αμερικανού πρέσβη στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν για την πολιτική του απέναντι στον αντισημιτισμό.

Με μια επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο που αποκάλυψε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια και «επικίνδυνη αδιαφορία» απέναντι στην έξαρση αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα. Επικαλούμενος τα λόγια του Νετανιάχου, ο Τσαρλς Κούσνερ συνέδεσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, πρωτοβουλία για την οποία έχει δεσμευτεί η γαλλική κυβέρνηση, με την ενίσχυση του... εξτρεμισμού.

Επαναλαμβάνοντας το αφήγημα Νετανιάχου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρέσβης στην επιστολή, «δεν περνά ούτε μια μέρα στη Γαλλία χωρίς να δεχτούν επίθεση Εβραίοι στους δρόμους, χωρίς ζημιές σε συναγωγές και σχολεία, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους βανδαλίζονται. Το υπουργείο Εσωτερικών της ίδιας της κυβέρνησής σας διαπιστώνει ότι δημοτικά σχολεία έγιναν στόχος αντισημιτικών ζημιών».

Ο Κούσνερ διαμαρτύρεται επίσης γιατί «σχεδόν οι μισοί νέοι Γάλλοι λένε ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για το Ολοκαύτωμα», και «αυτή η άγνοια μας κάνει να διερωτόμαστε για το σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία» της χώρας. Εγκωμιάζοντας τις ενέργειες του προέδρου Τραμπ στο θέμα αυτό, ο πρέσβης καλεί τον Μακρόν «να ενεργήσει αποφασιστικά».

Η Γαλλία απαντά

Με ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τους «απαράδεκτους αυτούς ισχυρισμούς».

«Η αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023 είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα και απέναντι στην οποία οι γαλλικές αρχές έχουν επιδείξει μεγάλη κινητοποίηση», σημειώνει.

Κατά την επίσημη γαλλική θέση, οι δηλώσεις του Αμερικανού διπλωμάτη παραβιάζουν τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961, η οποία διέπει τις διπλωματικές σχέσεις και καθιερώνει την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών. Όπως επισημαίνει το Παρίσι, τέτοιου είδους παρεμβατικές τοποθετήσεις «δεν συνάδουν με το επίπεδο των διατλαντικών σχέσεων ανάμεσα στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με την εμπιστοσύνη που πρέπει να χαρακτηρίζει τη συνεργασία μεταξύ συμμάχων».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σήμερα, Δευτέρα (25/8).