Έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, ένας νεκρός

Κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) το περιστατικό.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα Κυριακή στο κέντρο της Μόσχας και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν φιάλη αερίου εξερράγη σε ένα από τα πιο γνωστά καταστήματα παιχνιδιών, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα Παιδιών, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως «Detsky Mir». Το κατάστημα βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα, κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), διαδόχου της σοβιετικής KGB.

🔥💨 UPD: Fire in a department store in Novoshakhtinsk (Rostov region, russia). The fate of two employees of Detsky Mir is unknown. They were in a stuck elevator, - local media pic.twitter.com/sJdxgq8ycM — LX (@LXSummer1) July 24, 2025

Το κτίριο, που στεγάζει επίσης εστιατόρια, καταστήματα και κινηματογράφο, εκκενώθηκε, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε ότι εξερράγη φιάλη ηλίου.