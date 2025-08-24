Έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα Κυριακή στο κέντρο της Μόσχας και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν φιάλη αερίου εξερράγη σε ένα από τα πιο γνωστά καταστήματα παιχνιδιών, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.
Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα Παιδιών, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως «Detsky Mir». Το κατάστημα βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα, κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), διαδόχου της σοβιετικής KGB.
Το κτίριο, που στεγάζει επίσης εστιατόρια, καταστήματα και κινηματογράφο, εκκενώθηκε, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε ότι εξερράγη φιάλη ηλίου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας