Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Φωτογραφία αρχείου | AP Photo/Renata Brito

Αγνοούνται 12 μετανάστες στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων Νήσων

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
Διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό τους • Διασώθηκαν 14 άνθρωποι από τη λέμβο.

Δώδεκα μετανάστες από χώρες της Βορειοδυτικής Αφρικής αγνοούνται, αφού πήδηξαν στη θάλασσα από πλεούμενο που κατευθυνόταν στις Βαλεαρίδες Νήσους.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, 14 άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων.

Από τις αρχές του έτους έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας.

Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν φτάσει στο αρχιπέλαγος 4.323 άνθρωποι, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν μόνο 2.443, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται αύξηση 77%. Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.

