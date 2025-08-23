Η σύζυγος του Ερντογάν στέλνει επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά στη Γάζα

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Αιτία ήταν η επιστολή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε εκ μέρους της συζύγου του στον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην εν λόγω επιστολή, η Μελάνια Τραμπ καλούσε τον Πούτιν, ως γονέα, «να προστατέψει την αθωότητα των παιδιών».

Τώρα, η πρώτη κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν, εν μέσω γενοκτονίας, φονικών επιθέσεων και λιμού στhν πόλη της Γάζας, στέλνει επιστολή στη Μελάνια Τραμπ, παροτρύνοντάς την να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του θέσει το θέμα του Γολγοθά που βιώνουν τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, η Εμινέ Ερντογάν αναφέρει ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Πούτιν.

«Έχω εμπιστοσύνη ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας (…) θα επεκταθεί και στη Γάζα» σημειώνεται στην επιστολή. Τονίζεται επίσης ότι «αυτές τις ημέρες, όπου ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι η έκκλησή σας εκ μέρους της Γάζας θα εκπληρώσει μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό».