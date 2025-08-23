Αθήνα, 35°C
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
© Dreamstime.com

Ελλείψεις εργατικών χεριών στην Αλβανία - Μετανάστες καλύπτουν το κενό

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Πάει για ρεκόρ φέτος η Αλβανία στους μετανάστες που αιτούνται άδεια διαμονής για εργασιακούς λόγους.

Πόλος έλξης έχει γίνει η Αλβανία για όσους αναζητούν εποχική εργασία λόγω ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού, εξαιτίας της μαζικής μετανάστευσης των Αλβανών και της ισχυρής ανάπτυξης του τουρισμού, μετατίδει το τοπικό μέσο himara.gr.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, μόνο στο πρώτο επτάμηνο του 2025 κατατέθηκαν 10.256 αιτήσεις για άδεια παραμονής από ξένους πολίτες, εκ των οποίων οι 7.095 σχετίζονται με την εργασία. Από αυτές έχουν εγκριθεί ήδη 8.152.

Σε σύγκριση με το 2024, όπου συνολικά είχαν υποβληθεί 13.176 αιτήσεις για όλο το έτος, η φετινή αύξηση φανερώνει την πίεση που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας.

Την πρώτη θέση κατέχουν οι Φιλιππινέζοι και ακολουθούν Ιταλοί, Ινδοί και Αιγύπτιοι. Ενώ το 2024 οι Ιταλοί ήταν η πολυπληθέστερη κατηγορία αιτούντων, το 2025 παρατηρείται έντονη αύξηση αιτήσεων από χώρες εκτός Ευρώπης, όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδία.

Οι Φιλιππινέζοι βρίσκουν απασχόληση ως οικιακοί βοηθοί, baby-sitters, ως υπάλληλοι σε αισθητικά κέντρα και σε άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Η παρουσία ξένων εργαζομένων δεν περιορίζεται σε μικροεργασίες, αλλά επεκτείνεται και σε εταιρείες και εμπορικά καταστήματα που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε βασικούς αλλά και εξειδικευμένους κλάδους ωθεί τις επιχειρήσεις να στραφούν στη διεθνή αγορά εργασίας.

Παράλληλα, υπάρχουν αιτήσεις και για λόγους σπουδών ή οικογενειακής επανένωσης, όμως η συντριπτική πλειονότητα αφορά ανάγκες απασχόλησης, καταδεικνύοντας το κενό που αφήνει η μαζική μετανάστευση Αλβανών εργαζομένων προς το εξωτερικό.

