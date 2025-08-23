Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ καθώς ζητούσε αυστηρότερα μέτρα κατά του Ισραήλ

Μαζί του αποχώρησε όλο το κεντρώο κόμμα το οποίο συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό • Σε νέες τρικυμίες η ήδη εύθραυστη μεταβατική ολλανδική κυβέρνηση • Ο Φέλντκαμπ ένιωθε πως δεν θα λάμβανε την απαραίτητη κατά αυτόν εξουσιοδότηση για να προχωρήσει σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Κασπάρ Φέλντκαμπ, καθώς υπήρξε πολιτικό αδιέξοδο στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων κατά του Ισραήλ, εν μέσω γενοκτονίας και της νέας επιχείρησης εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Οι συνάδελφοί του από το κεντρώο κόμμα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο (NSC) ακολούθησαν το παράδειγμά του και αποχώρησαν από τη μεταβατική κυβέρνηση, βάζοντας σε μπελάδες την ήδη εύθραυστη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Οι επόμενες γενικές εκλογές στην Ολλανδία έχουν οριστεί για τις 29 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση κατέρρευσε στις 3 Ιουνίου, μπαίνοντας σε καθεστώς υπηρεσιακής διακυβέρνησης, μετά την αποχώρηση του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) του Χερτ Βίλντερς.

Ύστερα από ώρες άκαρπης συζήτησης στο κοινοβούλιο την Παρασκευή σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ο Φέλντκαμπ, που πίεζε για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ισραήλ λόγω της νέας επίθεσης στην Πόλη της Γάζας, δήλωσε το βράδυ ότι «δεν έχει επαρκή εμπιστοσύνη» πως θα του δοθεί «ο χώρος τις επόμενες εβδομάδες, μήνες ή ακόμα και χρόνο, για να χαράξει την πορεία που θεωρεί αναγκαία.»

Η ηγέτιδα του NSC, Νικολίν φαν Βρόνχοφεν, δήλωσε ότι το κόμμα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως «η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί.»

«Δεν βελτιώθηκε», είπε απλά. «Οπότε τώρα γίνονται βήματα.»

Το ίδιο κλίμα εξέφρασε και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Έντι φαν Χάιουμ, επίσης από το NSC.

«Εν συντομία, τελειώσαμε με αυτό … Ο Φέλντκαμπ ένιωθε πολύ έντονα την ανάγκη για επιπλέον μέτρα κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ, αλλά συνεχώς υπήρχαν εμπόδια», δήλωσε.

Ο Πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ εξέφρασε τη «λύπη» του για την αποχώρηση του NSC από το υπουργικό συμβούλιο σε νυχτερινή ομιλία του στο κοινοβούλιο.

«Πρέπει να σεβαστούμε αυτές τις αποφάσεις, αλλά λυπούμαστε βαθιά, ειδικά με βάση την ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου,» δήλωσε.

Το λαϊκιστικό κόμμα Κίνημα Αγροτών-Πολιτών (BBB), ένα από τα δύο εναπομείναντα μέρη του κυβερνητικού συνασπισμού μαζί με το φιλελεύθερο Κόμμα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας (VVD), εξέφρασε την αγανάκτησή του για την αποχώρηση του NSC, λέγοντας ότι άφησε την Ολλανδία «χωρίς πυξίδα».

«Ενώ οι συνομιλίες ήταν ακόμη σε εξέλιξη, αποχώρησαν, αφήνοντας πίσω τους χάος,» ανέφερε το BBB σε δήλωσή του.

Ο Φέλντκαμπ έχει υπάρξει και πρεσβευτής της Ολλανδίας στο Ισραήλ.