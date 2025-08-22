Είδε την έξοδο ο Ολλανδός ΥΠ.ΕΞ. επειδή ήθελε και άλλες κυρώσεις στο Ισραήλ

Ο υπουργός είπε ότι τα μέτρα που πρότεινε συνάντησαν αντίσταση σε αλλεπάλληλα υπουργικά συμβούλια.

Ενώ το μεσημέρι της Παρασκευής στις Βρυξέλλες, 25 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, έβγαλαν από υποχρέωση κείμενο καταδίκης Ισραήλ, χωρίς λέξη για κυρώσεις, ο Ολλανδός ομόλογός τους Κασπάρ Φέλντκαμπ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση της χώρας του λίγες ώρες αργότερα.

Όπως μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΡ, ο λόγος για τον οποίο υπέβαλε την παραίτηση ο Φέλντκαμπ είναι επειδή στο υπουργικό συμβούλιο της Ολλανδίας έγινε μια συζήτηση για πιθανές κυρώσεις στο Τελ Αβίβ, η οποία δεν έβγαλε αποτέλεσμα.

«Παρατηρώ ότι δεν είμαι σε θέση να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ, σημείωσε ο ίδιος.

Την Πέμπτη ο Φέλντκαμπ είπε ότι θέλει να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα σε βάρος του Ισραήλ. Τον Ιούλιο είχε χαρακτηρίσει «ανεπιθύμητα πρόσωπα» στην Ολλανδία τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Η Ολλανδία είναι μεταξύ των 21 χωρών που υπέγραψαν την Πέμπτη κοινή διακήρυξη με την οποία χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το νέο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Ο υπουργός είπε ότι τα μέτρα που πρότεινε ο ίδιος «συζητήθηκαν σοβαρά» αλλά συνάντησαν αντίσταση σε αλλεπάλληλα υπουργικά συμβούλια. Ο Φέλντκαμπ, που ήταν ήδη υπό παραίτηση μετά την πτώση της κυβέρνησης στις 3 Ιουνίου, αποφάσισε πλέον να αποσυρθεί, κρίνοντας ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα «να ενεργεί ως υπουργός Εξωτερικών τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια».

→ Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντικ Σχοφ συνεχίζει το έργο της ως υπηρεσιακή, μέχρι τις εκλογές που θα διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.