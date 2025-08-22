Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Από την έκρηξη στο Nord Stream 2 το 2022
(Swedish Coast Guard via AP, File)

Το Εφετείο της Μπολόνια επικύρωσε τη σύλληψη υπόπτου για σαμποτάζ στον Nord Stream

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Το Εφετείο της Μπολόνια επικύρωσε τη σύλληψη ενός Ουκρανού άνδρα που αναφέρεται από τις γερμανικές αρχές ως Σέρχιι Κ., ο οποίος θεωρείται ύποπτος από τη Γερμανία για το σαμποτάζ ενός εκ των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream της Βαλτικής το 2022.

Ιταλικό εφετείο επικύρωσε σήμερα την σύλληψη ενός Ουκρανού άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος από τις γερμανικές αρχές ως συντονιστής της ομάδας που πραγματοποίησε σαμποτάζ στους τρεις αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα το 2022, δήλωσε ο δικηγόρος του. Ο 49χρονος άνδρας, το πλήρες όνομα του οποίου ανακοινώθηκε στο δικαστήριο, αλλά αναφέρεται ως Σέρχιι Κ. σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία περί απορρήτου, συνελήφθη την Πέμπτη κοντά στην παραθαλάσσια ιταλική πόλη Ρίμινι με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Το εφετείο της Μπολόνια, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρίμινι, ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει ξανά στις 3 Σεπτεμβρίου για να εξετάσει την πιθανή έκδοση του στην Γερμανία, αν και η απόφαση μπορεί να μην ληφθεί την ίδια μέρα δήλωσε ο δικηγόρος του.

Ο άνδρας δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν πρώην στρατιώτης, δήλωσε ο δικηγόρος του τηλεφωνικά στο Reutrs.

Βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα τον δείχνει να φοράει χειροπέδες κατά τη μεταφορά του από το Ρίμινι στο δικαστήριο της Μπολόνια, και να κάνει μια προκλητική χειρονομία με τρία δάχτυλα που αντιπροσώπευε το εθνικό οικόσημο της Ουκρανίας.

Ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο δανέζικο νησί Μπόρνχολμ στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η γερμανική εισαγγελία την Πέμπτη. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, δολιοφθορά και καταστροφή σημαντικών υποδομών.

Η σύλληψη έγινε ακριβώς τη στιγμή που το Κίεβο διεξάγει έντονες διπλωματικές συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία χωρίς να γίνουν σημαντικές παραχωρήσεις εδαφών της στη Ρωσία.

Η ιταλική αστυνομία των καραμπινιέρων συνέλαβε τον άνδρα στο Σαν Κλεμέντε, μια μικρή πόλη κοντά στο Ρίμινι στις ακτές της Αδριατικής της Ιταλίας, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του, ενεργώντας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής εισαγγελίας, ο συλληφθείς και οι συνεργοί του απέπλευσαν από το Ροστόκ, στην ακτή της βορειοανατολικής Γερμανίας επιβαίνοντας σε ιστιοπλοϊκό για να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Το πλοίο είχε ενοικιασθεί από γερμανική εταιρεία με πλαστές ταυτότητες μέσω μεσαζόντων.

