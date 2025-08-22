Ρεκόρ καμένων εκτάσεων γης στην Ευρώπη και είναι ακόμη Αύγουστος

Πάνω από 10 εκατ. στρέμματα γής έχουν καεί στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι • Τα κύματα καύσωνα σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή έχουν δημιουργήσει τρομακτικές συνθήκες που πλήττουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Οι πυρκαγιές που πλήττουν την ΕΕ έχουν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα γης το 2025, καθιστώντας το χειρότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ και μάλιστα έναν ολόκληρο μήνα πριν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος.

Οι φονικές πυρκαγιές, που έχουν αδειάσει χωριά και ανάγκασαν αγρότες να γίνουν πυροσβέστες, έχουν κάψει τετραπλάσια έκταση σε σχέση με τον μέσο όρο της ίδιας περιόδου τα τελευταία είκοσι χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ενημερώθηκαν την Παρασκευή και ενδέχεται να αναθεωρηθούν, μεταδίδει ο Guardian.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), που χρονολογούνται από το 2003, 1.015.024 εκτάρια έχουν καεί φέτος, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 988.544 εκταρίων που είχε σημειωθεί το 2017, ενώ απομένουν ακόμη εβδομάδες επικίνδυνων συνθηκών.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν εκλύσει 37 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα αντίστοιχη με τις ετήσιες εκπομπές CO₂ της Πορτογαλίας ή της Σουηδίας, χωρών με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχουν επίσης σπάσει ρεκόρ για την εποχή σε εννέα ακόμα ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, καθιστούν τις πυρκαγιές πολύ πιο φονικές απ’ όσο πιστεύαμε παλιότερα.

Η Κριστίνα Σαντίν Νούνιο, ερευνήτρια πυρκαγιών στο Ισπανικό Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο, δήλωσε ότι οι «ιδανικές συνθήκες» για μεγάλες και επικίνδυνες πυρκαγιές εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής και της εκμετάλλευσης της γης από τον άνθρωπο.

«Είναι λυπηρό και τρομακτικό που η πατρίδα μου καίγεται αυτή τη στιγμή, αλλά όχι και τόσο απρόσμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φωτιές σάρωσαν περιοχές της νότιας Ευρώπης αυτόν τον μήνα, καθώς ένα κύμα καύσωνα, ενισχυμένο από την ρύπανση λόγω ορυκτών καυσίμων, ανέβασε τις θερμοκρασίες πάνω από τους 40°C σε πολλές περιοχές της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Οι παρατεταμένες περίοδοι καύσωνα δημιούργησαν συνθήκες ξηρασίας, η οποία είχε αναπτυχθεί ραγδαία μετά από μια υγρή άνοιξη σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, επιτρέποντας στις φωτιές να καίνε πιο έντονα και να εξαπλώνονται πιο γρήγορα.

Οι φλόγες έχουν σκοτώσει πάνω από δώδεκα ανθρώπους, αλλά επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι πυκνοί καπνοί έχουν μολύνει τους πνεύμονες ανθρώπων με επικίνδυνα αέρια και τοξικά μικροσωματίδια που μπορούν να εισχωρήσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet τον Δεκέμβριο απέδωσε 111.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας) στην εισπνοή καπνού από δασικές πυρκαγιές την περίοδο 2000–2019.