Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ γελοιοποιείται από την στάση του απέναντι στον Πούτιν

«Αδιέξοδη» η διπλωματική στρατηγική Τραμπ για τη λύση του ουκρανικού, σύμφωνα με το CNN • Ο Πούτιν κερδίζει χρόνο εξαιτίας της δειλής στάσης του Τραμπ • «Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για το τέλος του πολέμου», λέει ο Ρούμπιο.

Με αφορμή το νέο μπαράζ ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία που δυναμιτίζουν για ακόμη μια φορά τις προσπάθειες εξεύρεσης μια ειρηνευτικής λύσης στο ουκρανικό πόλεμο, ανάλυση του CNN είναι ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην διαπραγματευτική πολιτική του Τραμπ ερμηνεύοντάς την επι της ουσίας ατελέσφορη για τη λήξη του πολέμου.

Το CNN δηλώνει κατηγορηματικά πως η Ρωσία δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και χρησιμοποιεί όποιες διπλωματικές κινήσεις διαθέτει για να παίξει καθυστερήσεις και έτσι να αποσπάσει όσες το δυνατόν περισσότερες στρατιωτικές νικές μπορεί στο πεδίο των μαχών.

Παρά τις προσπάθειες της Συμμαχίας των Προθύμων και του Ζελένσκι να είναι συγκαταβατικοί απέναντι στον Τραμπ προκειμένου να έχουν μια κοινή στρατηγική απέναντι στη Ρωσία, καθώς δίχως τις ΗΠΑ οι όποιες μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας θα ήταν πενιχρές, ο Τραμπ δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Το αμερικανικό δίκτυο επισημαίνει τις απανωτές επικοινωνιακές κυβιστήσεις του Τραμπ, όπως το ότι θα έστελνε αμερικανικά στρατεύματα στην ουκρανία και μετά από λίγες ώρες να το αναιρεί, αλλά και τις ελάχιστες πρακτικές κινήσεις του για να αναδείξει ότι ο αμερικανός πρόεδρος είναι αναξιόπιστος αλλά και αναποτελεσματικός.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε, κατά το CNN, όταν ο Τραμπ αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ φαίνεται να απέσυρε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας προκειμένου να αποδεχθεί την πρόσκληση ο Πούτιν και να συναντηθεί μαζί του, ενώ μόλις μια εβδομάδα μετά τις εξαγγελίες πως ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητούσε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με αποτέλεσμα το θάνατο νέων αμάχων.

Το τελευταίο αυτό επεισόδιο προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων, όπου ο Τραμπ εκτίθεται ανεπανόρθωτα όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρά κράτη, όπως π.χ. η Κίνα και η Ρωσία, σε αντίθεση με ασθενέστερα κράτη που τα απειλεί με δασμούς και κυρώσεις όταν κάτι τον ενοχλεί.

Συγκεκριμένα, το CNN αναφέρει πως το προφίλ του «σκληρού» διαπραγματευτή απομυθοποιείται και ο Τραμπ βρίσκεται στα όρια της γελοιοποίησης.

«Τον εξαπάτησαν»

Βέβαια, ο Λευκός Οίκος μπροστά στις εξελίξεις επιχειρεί να βρει ένα θετικό αφήγημα και το καταφύγιο στο οποίο προσφεύγει είναι αυτό της θυματοποίησης και της προόδου των συζητήσεων.

Το CNN δίνει τα εύσημα στον Τραμπ που μπορεί να μιλά με όλες τις πλευρές, αλλά είναι καταγγελτικό για το γεγονός πως κάθε φορά που ο Τραμπ εκτίθεται, ο Λευκός Οίκος ισχυρίζεται πως ο Τραμπ «εξαπατήθηκε».

«Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πριν τη θριαμβευτική νίκη του Προέδρου Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο, δεν υπήρχε κανένα τέλος στον ορίζοντα για αυτή τη σφαγή», είπε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, την Τετάρτη.

«Τώρα, ίσως υπάρχει επιτέλους φως στο τούνελ και μια ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο πρόεδρος της ειρήνης».

Η Λέβιτ επιτέθηκε σε ειδικούς που αμφισβήτησαν την προσέγγιση του Τραμπ και κατηγόρησε τους δημοσιογράφους ότι σαμποτάρουν τη διαδικασία για να τον βλάψουν.

Η αποτυχία να εκτιμηθούν αντικειμενικά τα εμπόδια στη διαδικασία ειρήνης του Τραμπ είναι ένας λόγος που αυτή κινδυνεύει να καταρρεύσει. Επίσης, η προθυμία του προέδρου να παραχωρήσει θέσεις στον Πούτιν χωρίς να απαιτεί αντίστοιχη ευελιξία, και η επαναλαμβανόμενη αποτυχία της διοίκησής του να ερμηνεύσει σωστά τις ρωσικές θέσεις, επιτείνουν το πρόβλημα.

Πού βρισκόμαστε

Δεν γίνονται όλα τα βήματα μιας διπλωματικής διαδικασίας δημόσια. Άρα, παρά το αποθαρρυντικό κλίμα, εντατική εργασία παρασκηνιακά και πολιτική πίεση θα μπορούσαν να αρχίσουν να μειώνουν τις διαφορές.

Μια εβδομάδα μετά την Αλάσκα, ο Πούτιν δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει να πολεμά. Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να υποχωρήσει και η Ευρώπη δεν μπορεί να πετύχει ειρήνη μόνη της. Εναπόκειται στον Τραμπ. Θα σκληρύνει τη στάση του και θα ασχοληθεί σοβαρά με τις λεπτομέρειες για να επιτύχει μια αληθινή ειρηνευτική διαδικασία;

Η πιο ακριβής διάγνωση της βασανιστικής πορείας που έχουμε μπροστά μας δόθηκε την περασμένη Κυριακή από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — έναν από τους λίγους συνεργάτες του Τραμπ που δεν ωραιοποιούν την κατάσταση: «Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», είπε ο Ρούμπιο στο ABC. «Δεν είμαστε ούτε καν κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία — ούτε στο χείλος της».