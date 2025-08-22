Ενοχλημένη η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ από τις δηλώσεις Πλεύρη

«Το υπουργείο θα έπρεπε να στηρίζει τους υπερασπιστές, όχι να τους στοχοποιεί», γράφει η Μαίρη Λόλορ με αφορμή τις ωμές απειλές του υπουργού Μετανάστευσης σε ΜΚΟ που στηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στο άσυλο.

Την ενόχλησή της για τις απειλητικές δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι θα κάνει διαχειριστικό έλεγχο σε ΜΚΟ εν είδει εκδίκησης για το έργο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων, εκδήλωσε με ανάρτησή της στο Χ η Μαίρη Λόλορ, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Έλαβα ανησυχητικά νέα για σχόλια του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης που υποδεικνύουν έλεγχο αρκετών ΜΚΟ ως άμεσα αντίποινα στο έργο τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων», γράφει η Μαίρη Λόλορ στο Χ.

Ενώ στη συνέχεια επισημαίνει πως «το υπουργείο θα έπρεπε να στηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς».

Receiving disturbing news of comments by the Greek Migration Minister indicating an audit of several NGOs in direct retaliation for their work defending the rights of refugees. The Ministry should support #HRDs, not target them with arbitrary interference & restrictions… pic.twitter.com/vdCy4laEx0 — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 21, 2025

Υπενθυμίζεται πως, όπως επεσήμανε η «Εφ.Συν.» σε χθεσινό ρεπορτάζ, ο Θάνος Πλεύρης στοχοποίησε πάνω από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις που ασκούν κριτική στην πολιτική του όσον αφορά στην τρίμηνη αναστολή κατάθεσης αιτημάτων ασύλου όσων προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και την πρόβλεψη ότι θα απελαύνονται άμεσα εκεί απ' όπου ήρθαν.

Μάλιστα, όταν οι ΜΚΟ προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εκπροσωπώντας Σουδανούς πρόσφυγες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα χωρίς να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα ασύλου, ο υπουργός απείλησε πως «όποιος δεν σέβεται την απόφαση, θα υποστεί τις συνέπειες», σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από κόμματα της αντιπολίτευσης, οργανώσεις, δικηγόρους.