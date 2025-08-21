Η συζήτηση για στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία διχάζει τη Γερμανία

Οι συζητήσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την αποστολή ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων για την προστασία της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία, μια χώρα που εξακολουθεί να έχει πληγεί από το μιλιταριστικό ναζιστικό παρελθόν της, ακόμη και αν η προοπτική παραμένει μακρινή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει τη διαθεσιμότητά του στη συμμετοχή της Γερμανίας σε μια πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, τονίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια απόφαση θα απαιτούσε συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους και τον δικό του συνασπισμό.

Σημείωσε επίσης ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων πιθανότατα θα απαιτούσε εντολή από την Ομοσπονδιακή Βουλή, μια πρόκληση για έναν καγκελάριο του οποίου ο διορισμός ψηφίστηκε μόνο στη δεύτερη προσπάθεια.

Η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά στην ανάπτυξη στρατευμάτων από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και δεν είναι καθόλου σαφές πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια δύναμη.

Η Άλις Βάιντελ, επικεφαλής του ανερχόμενου ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κατηγόρησε τους συντηρητικούς του Μερτς για πολεμοχαρή στάση ακόμη και επειδή σκέφτηκαν την ιδέα των χερσαίων στρατευμάτων, καταδικάζοντάς την ως «επικίνδυνη και ανεύθυνη».

Ακόμη και ο υπουργός Εξωτερικών του Μερτς, Γιόχαν Βάντεφουλ, προειδοποίησε ότι η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία «πιθανώς θα μας καταβάλει».