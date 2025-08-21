Χωρίς κοινή γραμμή Τραμπ - Ζελένσκι, ειρήνη με δύο σενάρια

Ο Ζελένσκι ζητά πρώτα συμφωνία για εγγυήσεις και μετά συνάντηση με τον Πούτιν • Ο Τραμπ φαίνεται να έχει αντίθετη γνώμη, καθώς αποσύρεται προς το παρόν από τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας: «Πρώτα θα γίνει διμερής».

Θολώνει κι άλλο το τοπίο όσον αφορά στην πρόθεση διμερούς συνάντησης μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου, καθώς άλλα φαίνεται να είναι τα σχέδια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλα αυτά του Ντόναλντ Τραμπ που δείχνει να έχει «κουραστεί» από τα πισωγυρίσματα για ένα ενδεχόμενο τέλος του ουκρανικού πολέμου.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης σε δημοσιογράφους πως μια συνάντηση με τον Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξόνων μιας συμφωνίας με τους Δυτικούς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Και μάλιστα, επέμεινε στο γεγονός πως αν ο Πούτιν δεν θελήσει διμερή συνάντηση μαζί του, επιθυμεί μια «ισχυρή αντίδραση» από τις ΗΠΑ.

«Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για την δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μία τριμερή συνάντηση» στην οποία θα συμμετέχει και ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρίνισε.

«Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», είπε. «Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μία ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό».

Κάνει πίσω ο Τραμπ: Θέλει πρώτα διμερή

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και όπως μεταδίδει ο Guardian που επικαλείται πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρεται προς το παρόν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ειδικότερα στους κορυφαίους συμβούλους του ότι η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αφού πρώτα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο χωρών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη Ρωσία και την Ουκρανία για να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών τους, χωρίς να διαδραματίσει άμεσο ρόλο προς το παρόν, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης που γνωρίζουν την κατάσταση, κάνοντας ένα βήμα πίσω.

Το επόμενο στάδιο, κατά την άποψη του Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει μια διμερής συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στους συμβούλους του τις τελευταίες ημέρες ότι σκοπεύει να φιλοξενήσει μια τριμερή συνάντηση με τους δύο ηγέτες μόνο αφού πρώτα συναντηθούν οι δυο τους.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον παρουσιαστή της εκπομπής Μαρκ Λέβιν στο WABC την Τρίτη, ο Τραμπ είπε επίσης ότι πίστευε ότι θα ήταν καλύτερο για τον Πούτιν και τον Ζελένσκι να συναντηθούν χωρίς αυτόν εξαρχής. «Θέλω απλώς να δω τι θα συμβεί στη συνάντηση. Οπότε βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας και θα δούμε τι θα συμβεί».

«Ο τερματισμός του πολέμου ήταν πιο δύσκολος από όσο είχαμε προβλέψει»

Η απροθυμία του Τραμπ να πιέσει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι σε μια συνάντηση έρχεται καθώς ο ίδιος έχει παραδεχτεί τις τελευταίες ημέρες ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία ήταν πιο δύσκολος από ό,τι είχε προβλέψει, αφού είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι ότι θα μπορούσε να το πετύχει σε 24 ώρες.

Έκτοτε, επιδιώκει μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία, αφότου η προθεσμία που είχε θέσει η Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου έληξε αυτόν τον μήνα, και δήλωσε μετά τις συναντήσεις του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα ότι είχε ξεκινήσει βήματα για μια διμερή συνάντηση.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια «προσέγγιση αναμονής» από τον Τραμπ σχετικά με το αν θα μπορούσε να προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει ελάχιστα απτά σημάδια προόδου, αφού ακόμα και το σημείο συνάντησης παραμένει ασαφές.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφαλείας του συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους με στόχο μια διμερή συνάντηση για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να τερματιστεί ο πόλεμος... Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματευτούμε περαιτέρω αυτά τα ζητήματα δημόσια».