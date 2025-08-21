Η Ουγγαρία «στρώνει το τραπέζι» για διμερή Πούτιν - Ζελένσκι

Έτοιμη να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, λέει ο υπουργός Εξωτερικών • Ο ρόλος της Βουδαπέστης στην ιστορικής σημασίας συνάντηση.

Σε αναζήτηση... γεωγραφικής θέσης για το ποια πόλη θα μπορούσε να φιλοξενήσει το ιστορικό τετ α τετ του Ρώσου με τον Ουκρανό πρόεδρο, φαβορί φαίνεται να είναι η Βουδαπέστη, η πρωτεύουσα μιας χώρας που έχει προκαλέσει απανωτούς «πονοκεφάλους» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση με τη στάση της απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πολλές είναι οι πόλεις που έχουν πέσει στο τραπέζι ως τόπος φιλοξενίας των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, και, φυσικά, τίθεται θέμα συζήτησης και από τις δύο πλευρές, καθώς ο Πούτιν θεωρείται καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και, τυπικά, δεν μπορεί να ταξιδέψει σε συγκεκριμένες χώρες.

Ωστόσο, η Ουγγαρία έχει ήδη προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και η προσφορά της εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε podcast του στο Facebook.

Ο Σιγιάρτο αντέδρασε σε πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος βλέπει την ουγγρική πρωτεύουσα ως τον τόπο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό, τον Ρώσο και τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η αμερικανική υπηρεσία ασφαλείας Secret Service ετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης, καθώς η Βουδαπέστη προκύπτει ως πρώτη επιλογή για το Λευκό Οίκο, ανέφερε προχθές, Τρίτη, το Politico.

«Αν χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε καταλλήλως δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Χαιρόμαστε αν μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία ειρηνευτικών προσπαθειών», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Ακόμα, ο Σιτζιάρτο αρνήθηκε δημοσιεύματα αμερικανικών media για το ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Όρμπαν για να συζητήσουν την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν υπήρξε τέτοιο τηλεφώνημα. Δεν υπήρξε. Τελεία», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Η Ουγγαρία είχε προηγουμένως θεωρηθεί ως μία από τις πιθανές τοποθεσίες για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, διατηρεί στενές σχέσεις και με τον Αμερικανό και με τον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με το CNN.

Επιπλέον, τον Απρίλιο, η Ουγγαρία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν.