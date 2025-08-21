Το Μπούχενβαλντ απαγόρευσε την είσοδο σε γυναίκα που φορούσε κεφίγια

Το ανώτερο διοικητικό δικαστήριο στο ανατολικό ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα μιας γυναίκας να της επιτραπεί η είσοδος στο μνημείο του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ, ενώ φορούσε την παλαιστινιακή μαντήλα (keffiyeh).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, η γυναίκα απομακρύνθηκε όταν προσπάθησε να παρευρεθεί σε εκδήλωση μνήμης για την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του στρατοπέδου τον Απρίλιο, φορώντας τη μαντήλα.

Στη συνέχεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να της επιτραπεί να επισκεφθεί το μνημείο για άλλη εκδήλωση μνήμης αυτή την εβδομάδα, φορώντας τη keffiyeh.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το μνημείο είχε το δικαίωμα να της αρνηθεί την είσοδο, επικαλούμενο τον δηλωμένο στόχο της γυναίκας να «στείλει ένα πολιτικό μήνυμα ενάντια σε αυτό που θεωρούσε ως μεροληπτική υποστήριξη του μνημείου προς τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το αίσθημα ασφάλειας πολλών Εβραίων, ιδιαίτερα σε αυτό τον χώρο», ανέφερε το δικαστήριο.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το δικαίωμα της γυναίκας στην ελευθερία της έκφρασης υπολείπεται, στην προκειμένη περίπτωση, έναντι του «έννομου συμφέροντος του μνημείου να διατηρήσει τον χαρακτήρα και τον σκοπό του».

Η Γερμανία, η οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να εξιλεωθεί για το Ολοκαύτωμα και τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς συμμάχους του Ισραήλ.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχει αυξήσει την κριτική της απέναντι στο Ισραήλ, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να ανακοινώνει αυτόν τον μήνα ότι δεν θα εκδίδονται πλέον άδειες για εξαγωγή όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Το μνημείο του Μπούχενβαλντ αντιμετώπισε επικρίσεις τον περασμένο μήνα, όταν διέρρευσε ένα εσωτερικό έγγραφο που περιέγραφε την keffiyeh ως «στενά συνδεδεμένη με προσπάθειες καταστροφής του κράτους του Ισραήλ».

Ο διευθυντής του μνημείου, Γενς-Κρίστιαν Βάγκνερ, δήλωσε αργότερα ότι το έγγραφο περιείχε «λάθη» και θα επανεξεταζόταν. Σχετικά με το θέμα της keffiyeh, είπε στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NDR ότι δεν είναι καθεαυτό «απαγορευμένο σύμβολο» στον χώρο του μνημείου.

«Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα σύμβολα … για να σχετικοποιήσει τα ναζιστικά εγκλήματα, τότε ζητάμε από τους επισκέπτες να αφαιρούν αυτά τα σύμβολα», δήλωσε.

Περίπου 340.000 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων Εβραίοι, Ρομά, ομοφυλόφιλοι και Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, πέρασαν από το Μπούχενβαλντ και το παράρτημά του, Mittelbau-Dora, τα οποία βρίσκονται κοντά στην πόλη της Βαϊμάρης.

Περίπου 56.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπούχενβαλντ. Κάποιοι εκτελέστηκαν, άλλοι πέθαναν από την πείνα ή από την καταναγκαστική εργασία, ενώ ακόμη 20.000 πέθαναν στο Mittelbau-Dora, όπου οι κρατούμενοι δούλευαν στην κατασκευή των πυραύλων V1 και V2 των Ναζί.