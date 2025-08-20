Ομάδα αρχηγών ΓΕΕΘΑ του ΝΑΤΟ πάει σε νέα διάσκεψη για την Ουκρανία

Μετά τη σύνοδο της Τετάρτης, οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ των 7 από τα 32 κράτη-μέλη του οργανισμού, πρόκειται να συνεχίσουν τις συνομιλίες για το Ουκρανικό μέτωπο στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες.

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ μιας μικρής ομάδας χωρών συνεχίζουν στην Ουάσινγκτον τις συνομιλίες τους αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος δυτικής χώρας, λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ όλων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Η πηγή αυτή είπε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του ΓΕΕΘΑ των ΗΠΑ, φιλοξενεί τις συνομιλίες αυτές, στις οποίες συμμετέχουν οι ομόλογοί του από περίπου 6 ακόμα, ισχυρές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Δυτικός αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα, δεδομένου ότι το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν συζητήθηκε λεπτομερώς στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε νωρίτερα. Όπως είπε, αναμένει ότι θα συγκληθούν και άλλες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών για να συζητηθούν οι επιλογές που εξετάζει η μικρότερη ομάδα.

Δεν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες, αφού η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους πολιτικούς ηγέτες, προσέθεσε.