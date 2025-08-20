Γαλλία: Έρευνα μετά από αυτοκόλλητα Free Palestine σε Ισραηλινούς τουρίστες

Στις γαλλικές Άλπεις, οι τοπικές αρχές του Σατέλ, εντόπισαν αυτοκόλλητα με το σύνθημα «Free Palestine», τα οποία τοποθετήθηκαν σε πέντε οχήματα Ισραηλινών τουριστών που παραθέριζαν στην περιοχή.

Στον απόηχο ενός όλο και εντεινόμενου κινήματος υπέρ του αγώνα των Παλαιστινίων για ανεξαρτησία, στη Γαλλία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλείται συγκλίνουσες πηγές, ξεκίνησε μία έρευνα μετά τον εντοπισμό αυτοκόλλητων με το σύνθημα «Free Palestine» τοποθετημένων σε οχήματα που ανήκαν σε Ισραηλινούς τουρίστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερα οχήματα είχαν σημαδευτεί με πορτοκαλί μπογιά. Ο Νικολά Ρουμπέν, ο δήμαρχος του Σατέλ, κοντά στο Σαμονί, έκανε λόγο για πέντε οχήματα που ανήκαν σε Ισραηλινούς τουρίστες, «που αναγνωρίζονταν λόγω της ένδυσής τους» και ήταν κυρίως βρετανικής υπηκοότητας.

«Είναι θλιβερό και απογοητευτικό», είπε στο AFP. «Είναι μια κοινότητα που δεν ζητάει τίποτα από κανέναν, που δεν ενοχλεί κανέναν, που βρίσκεται σε διακοπές».

Σε ένα δελτίο Τύπου, το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Εβραϊκών Θεσμών της Γαλλίας (Crif) στην Ωβέρνη- Ρον-Αλπ «καταγγέλλει ποταπές» ενέργειες, που διαπράχθηκαν σε ένα θέρετρο όπου παραθερίζουν συχνά ισραηλινές οικογένειες από ολόκληρο τον κόσμο.

«Αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής που αποτελεί πλέον κοινοτοπία: να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της «μάχης για τον παλαιστινιακό σκοπό» προκειμένου να καταφέρονται εναντίον Εβραίων, αποκλειστικά γιατί είναι Εβραίοι», δηλώνει στο ίδιο δελτίο Τύπου το περιφερειακό παράρτημα του Crif.