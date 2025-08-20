Airbus: Κατεβάζουν τα «ρολά» για δέκα ημέρες οι εργαζόμενοί της στη Βρετανία για καλύτερους μισθούς

Πέντε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες στα βρετανικά εργοστάσια της κατασκευάστριας αεροσκαφών Airbus, με τους εργαζόμενους να παλεύουν για καλύτερους μισθούς.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στο βρετανικό παράρτημα της Airbus πρόκειται να κατεβάσουν τα «ρολά» των εργοστασίων της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο τον προσεχή Σεπτέμβριο, παλεύοντας για καλύτερες μισθολογικές συνθήκες.

Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε πέντε 48ωρες απεργίες οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Τετάρτη καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, αρχίζοντας από το διήμερο 2-3 Σεπτεμβρίου. Με τις απεργίες πρόκειται να κλείνουν για 48 ώρες κάθε φορά τα εργοστάσια στο Μπροόυτον της βόρειας Ουαλίας και στο Φίλτον του Μπρίστολ, σύμφωνα με το συνδικάτο Unite.

Η Unite εκπροσωπεί 3.000 εκ των 8.500 εργαζομένων στα δύο εργοστάσια της εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Airbus. Το συνδικάτο δήλωσε ότι σε πρόσφατη ψηφοφορία για την απεργία το 90% των ψηφισάντων είπαν «ναι» σε πρόταση της διοίκησής του για απεργιακές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που η Airbus δεν υποβάλλει νέα πρόταση για συμφωνία με καλύτερους μισθούς για το προσωπικό του.

Οι επαναλαμβανόμενες απεργίες θα σταματήσουν τη λειτουργία των εργοστασίων. Καθώς σε αυτά τα δύο βρετανικά εργοστάσια κατασκευάζονται τα πτερύγια για τα μοντέλα αεροπλάνων Α320, Α330 και Α350 και τυχόν καθυστερήσεις θα δημιουργήσουν ζήτημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις δεν ανησυχούν ιδιαίτερα την Airbus.

Από την πλευρά της η Σου Πάτριτζ, διευθύντρια εμπορικών αεροσκαφών της βρετανικής θυγατρικής της Airbus, απαντώντας στα αιτήματα του προσωπικού που είναι ενταγμένο στην Unite δήλωσε:

«Έχουμε υποβάλει μια ανταγωνιστική και δίκαιη προσφορά αμοιβών για το 2025, η οποία βασίζεται στα ισχυρά θεμέλια των αυξήσεων αμοιβών που ξεπέρασαν συνολικά το 20% τα τελευταία τρία χρόνια και της καταβολής μπόνους ύψους 2.644 λιρών τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Προτεραιότητά μας παραμένει η εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με το συνδικάτο, η οποία θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και επιτυχία της Airbus στο Ηνωμένο Βασίλειο.»

Η Unite κάλεσε την Airbus να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς συνέχισε να επιδιώκει μια προσφορά μισθών προσαρμοσμένη στα δεδομένα του πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους ζωής.

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε και πάλι τον Ιούλιο σε υψηλότερο από το αναμενόμενο 3,8%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, εν μέσω αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και των ταξιδιών.

Από την πλευρά της η γενική γραμματέας της Unite, Σάρον Γκράχαμ, δήλωσε: «Η Airbus αποκομίζει κέρδη δισεκατομμυρίων. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται μια δίκαιη μεταχείριση. Τα μέλη μας ζητούν απλώς δικαιοσύνη, όχι χάρες. Οι εργαζόμενοι της Airbus έχουν την πλήρη υποστήριξη του συνδικάτου τους σε αυτή τη διαμάχη».

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο περιγράφει το Μπροόυτον ως «παγκόσμιο κέντρο αριστείας για την κατασκευή πτερύγων», ενώ οι δομές πτερύγων για τα αεροσκάφη της Airbus κατασκευάζονται σε αυτό το εργοστάσιο για περισσότερα από 50 χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Filton φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αεροδιαστημικών μηχανικών στη Βόρεια Ευρώπη και κατέχει ηγετική θέση στον σχεδιασμό και την υποστήριξη πτερύγων.