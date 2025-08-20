Απροθυμία Πούτιν για εκεχειρία βλέπουν τα αμερικανικά ΜΜΕ

Η πληροφορία ότι παρά την επίσημη συμμετοχή της ρωσικής πλευράς στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο του Ουκρανικού, ο Πούτιν στην πραγματικότητα είναι ατελείως αρνητικός στο να ευδοκιμήσει η δαδικασία, διακινήθηκε έντονα την Τετάρτη από αμερικανικά ειδησογραφικά πρακτορεία, προκαλώντας αίσθηση στο κοινό τους.
ΝΥΤ: Ο Πούτιν δεν αναφέρει καν ονομαστικά τον Ζελένσκι
Η περιφρόνηση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον Ουκρανό ομόλογό του είναι τόσο βαθιά που σχεδόν ποτέ δεν προφέρει το όνομα «Ζελένσκι», ανέφεραν την Τετάρτη σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα το Κρεμλίνο επιμένει ότι είναι παράνομος ηγέτης και η ρωσική κρατική τηλεόραση τον αποκαλεί «κλόουν». Αναλυτικά σύμφωνα με τους ΝΥΤ:
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει βασίσει την πρόσφατη διπλωματική του δραστηριότητα στην ιδέα ότι ο Πούτιν και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ξεκίνησε τις προετοιμασίες» για μια τέτοια συνάντηση όταν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τη Δευτέρα.
Έτσι, η δίνη των διπλωματικών ιντρίγκων στη Μόσχα, εν μέσω της προσπάθειας του Τραμπ να σταματήσει τις εχθροπραξίες, μετατράπηκε σε ένα νέο μυστήριο την Τρίτη: Μπορούν οι δύο κύριοι εχθροί του πολέμου να καθίσουν σύντομα αντιμέτωποι;
Για τον Πούτιν, μια τέτοια σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εδραιώσει μια ειρηνευτική συμφωνία που το Κρεμλίνο θα παρουσίαζε ως νίκη, αν ο Τραμπ πίεζε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του Πούτιν σχετικά με την επικράτεια και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να ενέχει πολιτικούς κινδύνους, καθώς το Κρεμλίνο έχει από καιρό δηλώσει ότι η άμεση διαπραγμάτευση με τον Ζελένσκι θα ήταν κάτω από το επίπεδο του Ρώσου ηγέτη.
«Θα ήταν ένας συμβιβασμός», δήλωσε ο Κωνσταντίν Ζατούλιν, ανώτερος Ρώσος νομοθέτης, σε τηλεφωνική συνέντευξη την Τρίτη, παρουσιάζοντας μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι ως παραχώρηση του Κρεμλίνου. «Η Ρωσία θα αποσύρει τις ανησυχίες της σχετικά με μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, προκειμένου να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».
Ο Ζατούλιν είπε ότι ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν πρέπει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι σε καμία περίπτωση, δεδομένου ότι «η Ρωσία έχει μιλήσει παντού για την παρανομία του Ζελένσκι». Ωστόσο, ο Ζατούλιν σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, μια συνάντηση με τον Ζελένσκι πρέπει να εξεταστεί, επειδή «τα διακυβεύματα είναι πολύ μεγάλα για να συνεχίσουμε να αγνοούμε οποιαδήποτε πιθανότητα συνάντησης».
Το Κρεμλίνο, όπως πάντα, προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές του, συνεχίζοντας να δηλώνει αυτή την εβδομάδα ότι μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι ήταν πιθανή, χωρίς όμως να δίνει καμία ένδειξη ότι ήταν επικείμενη. Αναλυτές που μελετούν το Κρεμλίνο δήλωσαν ότι ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Πούτιν να συμφωνεί σε μια συνάντηση, εκτός αν ήταν σαφές ότι ο Ζελένσκι ήταν διατεθειμένος να αποδεχτεί τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας.
«Απλά δεν βλέπω καμία προοπτική να οργανωθεί μια τέτοια συνάντηση στο εγγύς μέλλον ή ακόμα και στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Γκριγκόρι Γκολόσοφ, πολιτικός επιστήμονας στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times. Προέβλεψε ότι ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι μόνο «αν γίνει σαφές στον Πούτιν ότι αυτή η συνάντηση είναι απαραίτητη για να συνθηκολογήσει η Ουκρανία, για να παραδεχτεί ο Ζελένσκι την ήττα του».
Το να καθίσει με τον Ζελένσκι για έναν σκοπό μικρότερο από αυτόν θα μπορούσε να προκαλέσει αντιπαραθέσεις στη Ρωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν έχει βασίσει την αφήγηση της εισβολής του στην ψευδή ιδέα ότι ο Ζελένσκι ηγείται ενός «καθεστώτος» ένοχου για γενοκτονία εναντίον των ρωσόφωνων. Ο ίδιος ο Ζελένσκι μεγάλωσε μιλώντας ρωσικά και αρχικά δημιούργησε ελπίδες στη Μόσχα για μια πιο φιλική προς τη Ρωσία ουκρανική κυβέρνηση, όταν εξελέγη πρόεδρος με συντριπτική πλειοψηφία το 2019.
Από τότε, ο Πούτιν δεν μιλάει για τον Ζελένσκι με τα καλύτερα λόγια. Το 2023, για παράδειγμα, ο Πούτιν επιτέθηκε στην εβραϊκή ταυτότητα του Ζελένσκι. Είπε ότι οι Εβραίοι φίλοι του του είχαν πει ότι «ο Ζελένσκι δεν είναι Εβραίος – είναι ντροπή για τον εβραϊκό λαό».
Μια διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να τους παρουσιάσει ως ίσους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιμονή του Τραμπ ότι μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν βρίσκεται σε εξέλιξη έχει προκαλέσει αμφιβολίες σε πολλούς.
«Ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα», είπε ο Τραμπ για τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε συνέντευξη στο Fox News την Τρίτη. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια σχέση μεταξύ του κ. Πούτιν και του Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο πρότεινε οι δύο άνδρες να συναντηθούν πρώτα κατ’ ιδίαν, αντί σε τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ. «Διαφορετικά, δεν θα είχα οργανώσει τη συνάντηση των δύο, θα είχα οργανώσει την τριμερή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε πει στον Πούτιν ότι θα διοργάνωνε μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας τη Δευτέρα, αμέσως μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους, όπως και στο παρελθόν, ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον κ. Πούτιν.
Ωστόσο, όταν ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, συνόψισε τη τηλεφωνική συνομιλία στους δημοσιογράφους, δεν έκανε καμία αναφορά σε επικείμενη σύνοδο κορυφής. Ο Τραμπ και ο Πούτιν συζήτησαν «την εξερεύνηση ευκαιριών για τη συμμετοχή περισσότερων ανώτερων αξιωματούχων» σε άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουσάκοφ, χωρίς να προσδιορίσει ποιοι θα είναι αυτοί οι αξιωματούχοι.
Και στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας την Τρίτη δεν έγινε σχεδόν καμία αναφορά στην πιθανότητα συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ενώ τα δίκτυα που ελέγχονται από το Κρεμλίνο συνέχισαν να γελοιοποιούν τον Ζελένσκι. Η Όλγα Σκαμπέγιεβα, παρουσιάστρια της πολιτικής εκπομπής «60 Minutes», είπε ότι ο Ζελένσκι συμπεριφέρθηκε «σαν μαθητής» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, γελώντας «ανόητα» και μιλώντας «όπως πάντα με τα αδέξια αγγλικά του».
Ωστόσο, αναλυτές προέβλεψαν ότι αν ο Πούτιν αποφασίσει ότι είναι επωφελές να πραγματοποιήσει μια τέτοια συνάντηση, το προπαγανδιστικό μήνυμα θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς. Ως αποτέλεσμα, στο Κρεμλίνο δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία ότι μια συνάντηση με τον Ζελένσκι θα είχε βαρύ πολιτικό κόστος για τον Πούτιν, δήλωσε ο Μιχαήλ Βινογκράντοφ, πολιτικός αναλυτής της Μόσχας. «Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός υποθέτει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και των στρατιωτικών ενεργειών», δήλωσε ο Βινογκράντοφ. «Η κοινωνία δεν αποτελεί μεγάλο περιοριστικό παράγοντα σε αυτό το θέμα. Έχει ήδη συνηθίσει πολλά πράγματα».
#Putin— Daniel Brobecker (@DanielBrobecker) August 20, 2025
Putin Won’t Even Say #Zelensky’s Name. So Will He Sit Down With Him?
The #Kremlin is keeping its options open, but analysts said the Russian leader would probably only meet with his Ukrainian counterpart to accept a #capitulation.
via @nytimes https://t.co/PyqMBcB1oc
CNN: Καμία διάθεση για διαπραγμάτευση σε επίπεδο ηγετών
Αντίστοιχα ο τηλεοπτικός σταθμός CNN σημείωσε σε δικό του ρεπορτάζ ότι σύμφωνα με τοποθετήσεις αξιωματούχων το Κρεμλίνο ούτε κατά διάνοια δεν είναι έτοιμο να συμφωνήσει σε μια συνάντηση στο ανώτατο επίπεδο και ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Όπως μετέδωσε λεπτομερώς το CNN:
Η συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για το επόμενο βήμα –για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι– φάνηκε σε γενικές γραμμές ομόφωνη. Στη συνέχεια όμως ήρθε η ρωσική απάντηση.
Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς», χωρίς καμία αναφορά στα ονόματα των ηγετών ή κάποια ένδειξη ότι οι «εκπρόσωποι» θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το ανώτατο επίπεδο.
Σε έναν πιο διπλωματικό τόνο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι «δεν αρνούμαστε καμία μορφή εργασίας – ούτε διμερή ούτε τριμερή. Όμως, οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν κορυφαίους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμάζονται με τη μέγιστη προσοχή».
Αυτές οι τοποθετήσεις δείχνουν ότι το Κρεμλίνο ούτε κατά διάνοια δεν είναι έτοιμο να συμφωνήσει σε μια συνάντηση στο ανώτατο επίπεδο και αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη.
Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε τον πόλεμο αναγνωρίζοντας ουκρανικά εδάφη (τις αυτοαποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ) ως ανεξάρτητα.
Έχει υποστηρίξει επίσης ότι η Ουκρανία είναι «αναφαίρετο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνευματικού χώρου της Ρωσίας» και ο διαχωρισμός της από τη Ρωσία είναι ένα ιστορικό λάθος.
Αν πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, υπό τις σημερινές συνθήκες, αναλυτές τονίζουν ότι «ο Πούτιν θα πρέπει να αποδεχτεί την προσωπική του αποτυχία ότι διαπραγματεύεται με έναν πρόεδρο που θεωρεί αστείο από μια χώρα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει».
Επίσης, θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει μια τέτοια κίνηση στη ρωσική κοινή γνώμη. Τα τελευταία χρόνια, το Κρεμλίνο έχει επιδοθεί σε μια τεράστια εκστρατεία πλύσης εγκεφάλου παρουσιάζοντας τον Ζελένσκι ως Ναζί, και την Ουκρανία ως ένα κράτος-μαριονέτα της Δύσης. Πώς λοιπόν θα έφτανε στο σημείο να έχει τέτοιους συνομιλητές σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων;
Η Μόσχα όχι μόνο αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, εστιάζοντας στην αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία, κάτι που είναι παράνομο βάσει στρατιωτικού νόμου, και στο τελευταίο της «μνημόνιο ειρήνης» απαιτεί από την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε τελικής συνθήκης ειρήνης.
Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι ονομαστικά, προτιμώντας αντ’ αυτού την υποτιμητική έκφραση «καθεστώς του Κιέβου».
Από την πλευρά της, η πολιτική επιστήμονας Τατιάνα Στανόβαγια υποστηρίζει ότι ενώ ο Πούτιν δεν θεωρεί κρίσιμη μια συνάντηση με τον Ζελένσκι σε έναν πόλεμο που για τη Ρωσία αφορά περισσότερο την αντιμετώπιση της Δύσης παρά της Ουκρανίας, θα μπορούσε να δεχθεί μια συνάντηση αν πίστευε ότι θα είχε επιτυχία. Σε συνέντευξή της στο CNN, η Στανόβαγια άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να κρατήσει τις ΗΠΑ στο πλευρό της κάνοντας αυτό που πρότεινε ο Ουσάκοφ και προτείνοντας έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, αλλά με μια αντιπροσωπεία υψηλότερου επιπέδου, ίσως συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ουσάκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών Λαβρόφ.
Ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να συναινέσει σε κάποια συνάντηση υψηλότερου επιπέδου. Έχοντας κάνει μηδενικές παραχωρήσεις, έχει ανταμειφθεί με τη σημαντική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, την απόσυρση της απαίτησης του Τραμπ να υπογράψει κατάπαυση του πυρός πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την κατάρρευση μέχρι σήμερα όλων των τελεσιγράφων περί κυρώσεων.
Μπορεί ο Τραμπ να έγραφε αισιόδοξος τη Δευτέρα το βράδυ στο Truth Social ότι «ξεκίνησε τις διευθετήσεις για μια συνάντηση… μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», όμως μέχρι να συνδεθεί στην πρωινή εκπομπή του Fox News την Τρίτη το πρωί, φάνηκε να έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν ήταν κανονισμένο. «Το κανόνισα με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που παίρνουν τις αποφάσεις. Είμαστε, είμαστε 7.000 μίλια μακριά», είπε.
Agreement at the White House Monday on the next step – a bilateral meeting between Putin and Zelensky – seemed broadly unanimous.— CNN International PR (@cnnipr) August 20, 2025
But @clare_seb breaks down why Putin is not ready to meet with Zelensky - and may never be.https://t.co/Z1mp21WyyM
Οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ συνέρχονται, οι διαδικασίες προχωρούν
Παράλληλα, οι αρχηγοί άμυνας του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν εικονική συνάντηση την Τετάρτη, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας, καθώς οι δυτικές χώρες που πιέζουν για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας σχεδιάζουν πιθανές μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σφυρηλάτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ιταλός ναύαρχος Giuseppe Cavo Dragone, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι 32 αρχηγοί ΓΕΕΘΑ από όλη τη συμμαχία θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη, καθώς μια διπλωματική τάση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επιδιώκει τον τερματισμό των μαχών. Ο στρατηγός των ΗΠΑ Alexus Grynkewich, ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, θα λάβει μέρος στις συνομιλίες, δήλωσε ο Dragone στην πλατφόρμα X.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, όπως μεταδίδει το Associated Press, επέκρινε τις προσπάθειες να εργαστούν για ρυθμίσεις ασφαλείας στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας. «Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι τώρα προτείνεται να επιλυθούν ζητήματα συλλογικής ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ την Τετάρτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Η Ρωσία θα «διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντά [σ.σ. της], σταθερά και σκληρά», προσέθεσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα με τον Ιορδανό υπουργό Εξωτερικών Αϊμάν αλ-Σαφαντί.
Ο Τραμπ προσπαθεί να οδηγήσει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι προς μια διευθέτηση, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γείτονά της, αλλά υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις της Ουκρανίας για στρατιωτικές διαβεβαιώσεις που υποστηρίζονται από τη Δύση για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα πραγματοποιήσει άλλη εισβολή τα επόμενα χρόνια. «Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να διασφαλίσουμε μια πραγματικά ασφαλή και διαρκή ειρήνη», είπε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram την Τετάρτη μετά τις επιδρομές ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν έξι περιοχές της Ουκρανίας τη νύχτα.
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να δημιουργήσουν μια δύναμη που θα μπορούσε να ανακόψει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και ένας συνασπισμός 30 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εθνών, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, έχει υπογράψει για να υποστηρίξει την πρωτοβουλία. Οι αρχηγοί του στρατού ανακαλύπτουν πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δύναμη ασφαλείας. Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ είναι ασαφής. Ο Τραμπ απέκλεισε την Τρίτη την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων για να βοηθήσουν στην άμυνα της Ουκρανίας ενάντια στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα πει ότι δεν θα δεχτεί στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.
Οι επιθέσεις σε περιοχές αμάχων στο Σούμι και την Οδησσό τη νύχτα της Τετάρτης τραυμάτισαν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων μια οικογένεια με τρία μικρά παιδιά, δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές. Τα ρωσικά πλήγματα στόχευαν επίσης λιμάνια και υποδομές καυσίμων και ενέργειας, δήλωσαν αξιωματούχοι.Ο Ζελένσκι είπε ότι τα χτυπήματα «επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη για πίεση στη Μόσχα, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων και δασμών έως ότου η διπλωματία λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της».
Ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι έχει ξεκινήσει ρυθμίσεις για μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, αν και το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια μια τέτοια πιθανότητα και δεν προτάθηκε τόπος διεξαγωγής. Ο Λαβρόφ, στη συνέντευξη Τύπου του στη Μόσχα, είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία σε οποιαδήποτε μορφή. Είπε ότι ο Πούτιν πρότεινε στον Τραμπ να αυξήσει το επίπεδο εκπροσώπησης στις αντιπροσωπείες που συμμετείχαν πρόσφατα σε άκαρπες απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Πρόσθεσε ότι «ένα ξεχωριστό μπλοκ (συνομιλιών) θα πρέπει να αφιερωθεί στην εξέταση των πολιτικών πτυχών της διευθέτησης, μαζί με τις στρατιωτικές και ανθρωπιστικές». Η Ουκρανία και οι δυτικοί ηγέτες κατηγόρησαν τον Πούτιν ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την ελπίδα να καταλάβει περισσότερη γη πριν από οποιαδήποτε διευθέτηση. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής μπορεί να γίνει στην Ευρώπη και πρότεινε την ελβετική πόλη της Γενεύης. Η Ελβετία έχει εκφράσει την προθυμία της να ενεργήσει ως τόπος υποδοχής.
Η δυνατότητα του Πούτιν να ταξιδέψει στο εξωτερικό είναι περιορισμένη επειδή καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης με ένταλμα που χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2023 για φερόμενη συμμετοχή στην απαγωγή ουκρανών παιδιών. Περισσότερες από 100 χώρες έχουν υπογράψει το ΔΠΔ και έχουν νομική υποχρέωση να συλλάβουν τον Ρώσο ηγέτη στο έδαφός τους. Η Ελβετία σκοπεύει να ζητήσει από το ΔΠΔ να την εξαιρέσει από κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψει στον Πούτιν να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο στη Χάγη με άμεση γνώση του αιτήματος. Ο υπάλληλος δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει για τη διαδικασία και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.
NATO defense chiefs to hold a virtual meeting on security guarantees for Ukrainehttps://t.co/BZAAeQTq7I pic.twitter.com/0ej64pcQWq— Dave Agar (@dave1agar) August 20, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας