Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία - Δεκάδες πύρινα μέτωπα στην Ισπανία

Ο άντρας στην Πορτογαλία ήταν 75 ετών • Τόσο σοβαρές οι πυρκαγιές στην Ισπανία, που δυσκολεύουν την εναέρια κατάσβεση

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με μηχάνημα έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών στη βόρεια Πορτογαλία, αυξάνοντας σε τρεις, από τα τέλη Ιουλίου, τον απολογισμό των νεκρών από τις δασικές πυρκαγιές, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το θύμα «εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθεί από το δήμο της Μιραντέλα» για να «βοηθήσει στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής Πάουλο Σάντος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).

Σύμφωνα με τον Σάντος, ο άνδρας αυτός ήταν ηλικίας 75 ετών, αλλά οι δημοτικές αρχές της κοινότητας όπου σημειώθηκε το δυστύχημα διαβεβαίωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πως ήταν στην πραγματικότητα 65 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτος νεκρός βρέθηκε νεκρός στη Γκουάρντα, ενώ ο δεύτερος ήταν πυροσβέστης εν ώρα υπηρεσίας και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Την Τρίτη, οι πυρκαγιές προκάλεσαν εξάλλου τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για έναν 45χρονο δασοφύλακα που υπέστη εγκαύματα στην πυρκαγιά του Σαμπουγκάλ (κεντρική Πορτογαλία), όπου επιχειρούν τα δύο αεροπλάνα που εστάλησαν από τη Σουηδία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πορτογαλία εξακολουθεί σήμερα να δίνει μάχη με τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές, οι πιο δύσκολες από τις οποίες μαίνονται στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Για την αντιμετώπισή τους έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 2.600 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από μια εικοσαριά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Οι επικρίσεις για τη διαχείριση των πυρκαγιών εντείνονται στη χώρα και η αντιπολίτευση απαιτεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος παρέστη χθες, Τρίτη, το πρωί στην Κοβίλια (κεντρική Πορτογαλία) στην κηδεία ενός πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την Κυριακή, αποδοκιμάστηκε εκεί από κατοίκους.

Ισπανία: 22 ενεργά πύρινα μέτωπα

Ο πύρινος όλεθρος συνεχίζεται και στην Ισπανία, με την ίδια να μετράει της πληγές της. Στις βορειοδυτικές Ισπανικές περιοχές της Γαλικίας, της Καστίλης, της Λεόν και της Εξτρεμαδούρα μαίνονται πλέον οι πυρκαγιές, σημειώνοντας 22 πύρινα μέτωπα.

«Είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες στο TVE, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου για εμπρησμό στη βόρεια επαρχία Ζαμόρα.

Το μέγεθος και η σοβαρότητα των πυρκαγιών και η ένταση του καπνού - ορατή από το διάστημα - δυσκόλευαν την εναέρια δράση, συνέχισε, για να προσθέσει πως έχουν καεί 571 τετραγωνικά μίλια (365.471,49 στρέμματα) στην Ισπανία φέτος, με το 2025 να παίρνει τη δεύτερη θέση σε καμένες εκτάσεις από το 2006. Από τη Δευτέρα μέχρι την Τρίτη, είχαν καεί επιπλέον 300.000 στρέμματα μέσα σε 24 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή το βράδυ πέθανε ένας πυροσβέστης, όταν το υδροφόρο όχημα που οδηγούσε ανατράπηκε σε έναν απότομο δασικό δρόμο και έπεσε σε μια απότομη πλαγιά. Δύο άλλοι εθελοντές πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην Καστίλλη και Λεόν, ενώ ένας Ρουμάνος υπάλληλος σχολής ιππασίας βόρεια της Μαδρίτης έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει άλογα από τη φωτιά.