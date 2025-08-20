Πώς «μεταφράζονται» οι δυνητικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο ενδεχόμενος τερματισμός του πολέμου έχει ανοίξει το δρόμο για το πως θα εγγυηθεί η Δύση την ασφάλεια της Ουκρανίας στο μέλλον αλλά τα εμπόδια και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.

Λίγες ώρες μετά τις ιστορικές συναντήσεις των τελευταίων ημερών για τον τερματισμό του ουκρανικού πολέμου, πληθαίνουν τα σενάρια για το πως θα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία αλλά και υπό ποιους όρους και σε ποιο πλαίσιο.

Μια ενδεχόμενη εκεχειρία ή ειρηνευτική συμφωνία δρομολογεί και τα σχέδια για την επόμενη μέρα, με την Ουκρανία να ζητά εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον καθώς η Ρωσία εκτιμάται ως ένας απρόβλεπτος κίνδυνος αλλά και ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας.

Η «συμμαχία των προθύμων», η οποία αποτελείται από περίπου 30 χώρες της λεγόμενης Δύσης, θέλουν να συνδράμουν στρατιωτικά στην Ουκρανία ψάχνοντας την κατάλληλη «συνταγή» καθώς η Ρωσία δεν θέλει ούτε να ακούσει για τη παρουσία ευρωπαϊκού ή νατοϊκού στρατού στα σύνορά της, ενώ και ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων.

Το βρετανικό BBC μέσω ανάλυσής του επιχειρεί να περιγράψει τι μορφή που θα έχουν οι πολυπόθητες ουκρανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Τι θέλει η Ουκρανία και τι δεν πρόκειται να πάρει σύντομα

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι κάτι που η ίδια επιθυμεί, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ρητά την αντίθεσή του, ενώ αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ (όπως η Σλοβακία) είναι επίσης σιωπηρά αντίθετα, φοβούμενα πως η ένταξη θα οδηγήσει την Συμμαχία σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.

Πιθανά σενάρια ασφαλείας

Μια πιθανή μορφή εγγύησης θα ήταν η επιτήρηση του ουκρανικού εναέριου χώρου από συμμαχικά αεροσκάφη με βάση την Πολωνία ή τη Ρουμανία, με συμμετοχή των ΗΠΑ. Όμως, για να μην είναι συμβολική η παρουσία αυτή, θα χρειαστούν σαφείς κανόνες εμπλοκής. Οι πιλότοι πρέπει να γνωρίζουν αν έχουν εντολή να ανταποδώσουν σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης (π.χ. πυραυλικής επίθεσης σε ουκρανική πόλη).

Εγγυήσεις ασφαλείας ενδέχεται να καλύπτουν και τη θαλάσσια κυκλοφορία. Η παρουσία δυτικών δυνάμεων θα μπορούσε να αποτρέψει ρωσικά πλοία και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα από και προς το λιμάνι της Οδησσού.

Το πιο δύσκολο πεδίο είναι η ξηρά. Η Ουκρανία είναι τεράστια, με γραμμή μετώπου άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Καμία διεθνής συμμαχία δεν μπορεί να διαθέσει τόσες δυνάμεις ώστε να καλύψει αυτό το μέτωπο.

Η Ρωσία απορρίπτει κάθε παρουσία ΝΑΤΟικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, υπό οποιαδήποτε ονομασία. Συνεπώς, η στήριξη θα επικεντρώνεται σε εκπαίδευση, πληροφορίες, λογιστική υποστήριξη και συνεχή προμήθεια όπλων και πυρομαχικών

Τι θα δεχθεί η Ρωσία

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι ποιες εγγυήσεις θα γίνουν αποδεκτές από τη Ρωσία. Πολλοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η Μόσχα δεν πρέπει να έχει λόγο, αλλά καμία χώρα από τη συμμαχία των προθύμων δεν είναι διατεθειμένη να στείλει στρατεύματα χωρίς συναίνεση, ώστε να αποφευχθεί Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας στη Μόσχα, John Foreman, δήλωσε: «Η Ρωσία ίσως αποδεχτεί μια εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία, με αντάλλαγμα την αναγνώριση των κατεχόμενων εδαφών και την υπόσχεση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Όμως... η συμμαχία των προθύμων δεν είναι υποκατάστατο της ισχύος των ΗΠΑ».

Θα ανταποκριθούν οι ΗΠΑ;

Αρκετοί στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι μια μελλοντική «δύναμη εγγύησης» πρέπει να περιλαμβάνει συμμετοχή των ΗΠΑ. Μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε αρνηθεί να δεσμευτεί σε κάτι τέτοιο.

Πλέον έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν, αλλά χωρίς αποστολή στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.

Στην ιδανική περίπτωση, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της επιθυμούν τη στήριξη των ΗΠΑ στη μελλοντική διεθνή δύναμη, και κυρίως, ρήτρα αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης (π.χ. αεροπορικής) σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει την ειρήνη.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι κάποια μορφή αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης θα μπορούσε να υπάρξει, όμως έχει αλλάξει γνώμη πολλές φορές σχετικά με τη λήξη του πολέμου, κάτι που προκαλεί αβεβαιότητα.

Ο απόστρατος στρατηγός των ΗΠΑ Ben Hodges δήλωσε: «Είμαι σκεπτικός για το κατά πόσο οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται τον Πούτιν και γνωρίζουν ποιος είναι ο επιτιθέμενος. Φοβούνται όμως ότι ο Τραμπ δεν αναγνωρίζει ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος».