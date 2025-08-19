«Όχι» Ζελένσκι στην πρόσκληση Πούτιν για συνομιλίες στη Μόσχα

Αρνητική ήταν η απάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε κλήση του από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στη Μόσχα για διμερείς ευθείες διαπραγματεύσεις αναφορικά με την εκεχειρία στο ουκρανικό μέτωπο. Σύμφωνα με το AFP, ο Πούτιν έκανε την πρόταση στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια στιγμή που γινόταν η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε “όχι”», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Ζελένσκι φέρεται να σημείωσε ότι η Μόσχα ως τόπος της συνάντησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός ουδέτερου εδάφους. Επίσης μια διπλωματική πηγή κοντά στις συνομιλίες, ανέφερε ότι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Τραμπ ότι η πρόταση του Πούτιν «δεν φαινόταν καλή ιδέα».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, με την Ουκρανία και τη Ρωσία να παραμένουν σε τροχιά αντιπαράθεσης, ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός. Ο Ουκρανός ηγέτης έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι είναι έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή, η οποία έχει κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.