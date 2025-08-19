Αθήνα, 30°C
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Πούτιν να μην θέλει συμφωνία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες κανα δυό εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση». Πρόσθεσε δε: «Και ελπίζω ότι ο Ζελένσκι, ο Πρόεδρος Ζελένσκι, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πρέπει να δείξει κάποια ευελιξία».

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

