Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Πούτιν να μην θέλει συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.
«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.
«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες κανα δυό εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση». Πρόσθεσε δε: «Και ελπίζω ότι ο Ζελένσκι, ο Πρόεδρος Ζελένσκι, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πρέπει να δείξει κάποια ευελιξία».
