Αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία ετοιμάζουν οι «πρόθυμοι»

Στο τραπέζι σχέδιο για «δύναμη αποτροπής» μέσα στα ουκρανικά εδάφη, αλλά όχι σε αμφισβητούμενες περιοχές.

Στην Ευρώπη και κατά συνέπεια στους Ευρωπαίους πολίτες θα φτάσει, όπως φαίνεται, ακόμη ένας λογαριασμός για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς, πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα εξοπλισμού, πέρα από την πρόταση για 100 δισ. αγορές αμερικανικών όπλων η Ευρώπη ενδέχεται να έχει και στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Αυτό, όμως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, ήταν ένα από τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν σήμερα στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», μετά τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο.

Τα σχέδια με την ονομασία «Μπότες στο έδαφος» αυτά έρχονται στο πλαίσιο της συζήτησης για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, χωρίς, όμως, να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Χώρες από τη Συμμαχία, με Γαλλία και Βρετανία να βρίσκονται στην… πρωτοπορία, προσανατολίζονται στη δημιουργία μιας δύναμης αποτροπής η οποία θα αριθμεί χιλιάδες στρατιώτες.

Στόχος της αποστολής θα είναι εκπαίδευση και η επιμελητεία της κατάστασης, αλλά και αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων της Μόσχας μετά από μια ειρηνευτική. Τα στρατεύματα αυτά θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία πίσω από τις γραμμές του μετώπου ή, ενδεχομένως, και στην πρώτη γραμμή αλλά όχι σε αμφισβητούμενα εδάφη.

Δεν έχει προς το παρόν αποσαφηνιστεί ποιες και πόσες χώρες θα στείλουν στρατεύματα, όμως έγινε γνωστό ότι η Ιταλία και η Πολωνία δεν θα στείλουν.

Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος προέδρευσε της σύσκεψης μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως χθες σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στις διαβουλεύσεις και εκτίμησε ότι υπάρχει ενότητα στον Συνασπισμό των Προθύμων με περισσότερες από 30 χώρες να συμμετέχουν.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε πως από τη χθεσινή συνάντηση εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνει συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.

Ολοι οι συμμετέχοντες στην συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων επιβεβαίωσαν την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και χωρών της Ευρώπης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα με ρεαλισμό», έγραψε στο Χ ο πολωνός; πρωθυπουργός. «Ολοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία».

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι οι χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων έχουν αρχίσει να εργάζονται επί πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο, ούτε για τις επιμέρους συμβολές», δήλωσε η Βαλτόνεν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους ομολόγους της των βορείων χωρών στο Ελσίνκι.