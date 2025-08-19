Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο Κοινοβούλιο της Φινλανδίας

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ελσίνκι, ο 30χρονος βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Φινλανδίας, Εέμελι Πελτόνεν, βρέθηκε νεκρός μέσα στο Κοινοβούλιο την Τρίτη.

Ο διευθυντής ασφάλειας του κοινοβουλίου, Ααρό Τοϊβόνεν, δήλωσε πως το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα μέσα στο Κοινοβούλιο και ότι δεν μπορεί να αρνηθεί την πληροφορία.

Ο Ε. Πελτόνεν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών, ενώ στοιχεία δείχνουν ότι φέρεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Αστυνομία και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν άμεσα στο σημείο.

Ο επίσημος λογαριασμός του φινλανδικού κοινοβουλίου έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «σημειώθηκε ένας θάνατος στο Κοινοβούλιο το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου», για να προσθέσει πως «Το Κοινοβούλιο δεν θα σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό στα μέσα ενημέρωσης όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια θανάτου».