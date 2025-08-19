Οι φονικές πυρκαγιές στην Ισπανία έκαψαν ακόμα 300.000 στρέμματα μέσα στο 24ωρο

Η χειρότερη χρονιά από το 2006 όσον αφορά τις εκτάσεις που κάηκαν • Το τέλος του καύσωνα και η υγρασία δίνουν ελπίδες για να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές

Οι μαινόμενες πυρκαγιές στη δυτική Ισπανία έκαψαν επιπλέον 300.000 στρέμματα μέσα σε ένα 24ωρο, ακόμα κι αν η υποχώρηση του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα για πολλές μέρες δίνει ελπίδες για βελτίωση της κατάστασης, σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.

Υπενθυμίζεται ανάμεσα στους πολλούς θανάτους, συμπεριλαμβάνεται και εκείνος ενός πυροσβέστη, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από ανατροπή οχήματος στο οποίο επέβαινε, καθώς απομακρυνόταν από την πυρκαγιά.

Γύρω στα 3.730.000 στρέμματα είχαν καεί ως σήμερα το πρωί από την αρχή της χρονιάς στην Ισπανία, με 300.000 περισσότερα από τη Δευτέρα, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), το οποίο χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Copernicus.

Φέτος είναι η χειρότερη χρονιά για την Ισπανία όσον αφορά τις εκτάσεις που έχουν καεί από τις φλόγες, από το 2006 που άρχισε να συλλέγει δεδομένα το EFFIS. Το 2025 ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2022, όταν οι καμένες εκτάσεις ανέρχονταν σε 3.060.000 στρέμματα.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης αυτής κάηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν εδώ και περίπου δέκα μέρες τις επαρχίες Θαμόρα, Καστίλλη και Λεόν. Υπάρχουν εστίες στη βορειοδυτική Ισπανία, την Ουρένσε στη Γαλικία - και αυτή στη βορειοδυτική Ισπανία - και την επαρχία Κάθερες στην Εξτρεμαδούρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι πυρκαγιά στην Ουρένσε της βορειοδυτικής Ισπανίας, η οποία ήταν εκτός ελέγχου τη Δευτέρα | AP Photo / Pablo Garcia

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δεκάδες χωριά, δεκάδες δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ διακόπηκαν και τα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Γαλικία.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές στη Θαμόρα και την Κάθερες.

Μολονότι η κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών θα χρειαστεί ακόμη χρόνο, το τέλος του κύματος καύσωνα - που αντιμετώπιζε η Ισπανία για 16 μέρες - τη Δευτέρα δίνει ελπίδες για βελτίωση της κατάστασης.

🇪🇸 *Deadly Wildfires Rage Across Spain*



Thousands of firefighters backed by soldiers and water-bombing aircraft on Monday battled over 20 major wildfires raging across western Spain, where officials say a record area of land has already been burnt.



INDEPENDENT PRESS pic.twitter.com/pjbjBXH3yG — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) August 19, 2025

«Οι συνθήκες βελτιώνονται λόγω της υγρασίας»

Η αλλαγή αυτή του καιρού θα φέρει «μείωση 10 με 12 βαθμών των μέγιστων θερμοκρασιών, κάτι στο οποίο αναμένεται επίσης να προστεθεί η άνοδος των δεικτών υγρασίας», δήλωσε ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης στην Καστίλλη και Λεόν, ο Νίκανορ Σεν, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

Αυτό «θα διευκολύνει και θα βελτιώσει τις συνθήκες» για να «τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές αυτές», πρόσθεσε.