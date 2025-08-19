Λαβρόφ: Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στέλνει τα μηνύματα του Κρεμλίνου για τη συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Οποιαδήποτε συνάντηση ηγετών για την Ουκρανία πρέπει να έχει προετοιμασθεί επιμελώς και πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συνάντηση για την Ουκρανία με τη συμμετοχή ηγετών χωρών πρέπει να έχει προετοιμασθεί επιμελώς.

Τα σχόλια του Λαβρόφ έγιναν την επομένη της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα πως οι συνομιλίες τους θα ανοίξουν το δρόμο για τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώνας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα.

«Ο πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Το σημείο κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμασθεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια».

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.

«Χωρίς σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας της Ρωσίας, χωρίς πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρώσων και των ρωσοφώνων που ζουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία, επειδή οι αιτίες αυτές πρέπει να εξαλειφθούν κατεπειγόντως στο πλαίσιο της διευθέτησης», τόνισε ο Λαβρόφ.

Εγκώμια για Τραμπ, κριτική στους Ευρωπαίους

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έπλεξε το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ και των συνεργατών τονίζοντας ότι «ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο».

Ο Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ' αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».