FT: Όπλα 100 δισ. με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση – Η πρόταση Ζελένσκι στον Τραμπ

Ο Ζελένσκι ψάχνει εγγυήσεις ασφαλείας • Οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν», η Ευρώπη θα είναι «στην πρώτη γραμμή» • Τι αναφέρει έγγραφο των Financial Times: Υπόσχεση αγοράς οπλικών συστημάτων αξίας 100 δισ. δολαρίων - χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Μία ακόμα εμπλοκή της Ευρώπης στην κούρσα των εξοπλισμών ξεκαθαρίστηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, παρά το γεγονός πως αυτή έγινε «για την ειρήνη».

Με αφορμή την κατηγορηματική άρνηση του Αμερικανού προέδρου η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι άσκησαν πίεση για την παροχή εγγυήσεων «τύπου ΝΑΤΟ» στον Ζελένσκι, που προβλέπει ότι επίθεση εναντίον της Ουκρανίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των χωρών-μελών.

«Θα τους προσφέρουμε πολύ καλή προστασία και πολύ καλή ασφάλεια» απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους εγγυήσεις ζητάει, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικός: «Τα πάντα».

Αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με γενικότητες για τη ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας σε ανάρτησή του, υποστηρίζοντας όμως ένα σημαντικό γεγονός: ότι αυτές «θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο κάποιας ειρηνευτικής αποστολής. Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, περιοριζόμενος να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «βοηθήσουν».

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν» στην ασφάλεια, αλλά η Ευρώπη θα είναι «στην πρώτη γραμμή»

Ο Τραμπ επαναλάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο πως «θα δώσουμε καλή ασφάλεια». Άλλωστε, αυτό που προκύπτει, σύμφωνα και με έγγραφο που έφεραν στη δημοσιότητα οι Financial Times, είναι πως οι ΗΠΑ σκοπεύουν να πουλάνε όπλα στους Ευρωπαίους για να τα δίνουν στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, το έγγραφο μιλά για υπόσχεση αγοράς οπλικών συστημάτων αξίας 100 δισ. δολαρίων -χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ- μία πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.

Στις προτάσεις του Κιέβου περιλαμβάνεται επίσης συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones από ουκρανικές εταιρίες.

Στο έγγραφο δεν αναφέρονται τα όπλα που ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει εκφράσει σαφώς την επιθυμία του να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot για την προστασία των πόλεων και των κρίσιμων υποδομών του, μαζί με άλλους πυραύλους και εξοπλισμό. Επίσης δεν προσδιορίζονται ακριβείς λεπτομέρειες στη συμφωνία για τα drones.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «η διαρκής ειρήνη δεν θα βασίζεται σε παραχωρήσεις και δωρεάν παραχωρήσεις προς τον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας που θα αποτρέπει μελλοντικές επιθέσεις».

Προσθέτει ότι πρόσφατα βίντεο στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι το Κρεμλίνο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία και δεν υπολογίζει ευθέως την ηγεσία του Τραμπ, αναφέροντας υποτιμητικά σχόλια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ από τον γνωστό τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντιμίρ Σολόβιοφ.

Σε ένα από αυτά, ο Σολόβιεφ χλευάζει τον Τραμπ για την «απειλή» που απηύθυνε στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να «καταστρέψει τις ΗΠΑ με πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ουκρανία δεν θα αποδεχτεί καμία συμφωνία που περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και επιμένει σε κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα προς μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, «το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση που έκανε ο Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα να παγώσει το υπόλοιπο μέτωπο εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τις μερικώς κατεχόμενες ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Αυτό θα δημιουργούσε «ένα ορμητήριο για περαιτέρω και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη του Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν να «επιτύχει τους στόχους της επιθετικότητας με άλλα μέσα», αναφέρει.

Τέλος, οι FT επισημαίνουν ότι το έγγραφο αναφέρει ότι: «η Ουκρανία πιστεύει πως η προσπάθεια της Ρωσίας να διευθετήσει τα εδαφικά ζητήματα πριν από περαιτέρω συνομιλίες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία θα δημιουργούσε τετελεσμένα γεγονότα επί τόπου, χωρίς να συμβάλλει καθόλου στη διασφάλιση της μελλοντικής ασφάλειας του Κιέβου.

Το Κίεβο επιμένει επίσης να λάβει πλήρη αποζημίωση από τη Ρωσία, ενδεχομένως θα καταβληθεί από τα 300 δισ. δολάρια των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις δυτικές χώρες. Οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων θα πρέπει να χορηγηθεί μόνο εάν η Ρωσία συμμορφωθεί με τη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και «παίξει δίκαια», προστίθεται.