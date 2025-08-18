Το μήνυμα Ζελένσκι λίγο πριν τη συνάντηση με Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος για δύσκολες συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, στη σκιά των όσων έχουν διαρρεύσει για τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που έφερε η σύνοδος της Αλάσκας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε δεινή θέση και καλείται να συζητήσει εκ νέου παράδοση εδαφών στη Ρωσία, ενώ στον Λευκό Οίκο θα έχει μαζί του, αυτή τη φορά, και εκπροσώπους της Ευρώπης, με στόχο να αποφευχθεί ένα φιάσκο ανάλογο της προηγούμενης επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X το δικό του μήνυμα, ζητώντας ειρήνη που θα έχει διάρκεια, αλλά με τρόπο αξιόπιστο.

Χαρακτηριστική είναι η σύνδεση που κάνει με προηγούμενες συμφωνίες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει, όχι όμως και πολύ ξεκάθαρα, την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη παραχώρηση εδαφών προς τη Ρωσία.

«Όλοι μας μοιραζόμαστε την επιθυμία να τελειώσουμε τον πόλεμο γρήγορα και με αξιόπιστο τρόπο. Και η ειρήνη πρέπει να έχει διάρκεια, όχι όπως πριν από μερικά χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος των ανατολικών εδαφών μας, μέρος του Ντονμπάς, και ο Πούτιν απλά το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να ζητά να πάρει η χώρα του όλη την περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Κριμαία παραμένει εκτός συζητήσεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ήδη μεταφέρει τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου αναφέρει:

Έφτασα ήδη στην Ουάσιγκτον, αύριο θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ. Αύριο, επίσης, θα μιλήσουμε με Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο των ΗΠΑ για την πρόσκληση. Όλοι μοιραζόμαστε την έντονη επιθυμία να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο γρήγορα και με τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη πρέπει να έχει διάρκεια. Όχι όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να δώσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολής μας, μέρος του Ντονμπάς, και ο Πούτιν απλά το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση. Ή όταν η Ουκρανία έλαβε τις λεγόμενες "εγγυήσεις ασφαλείας" το 1994, αλλά αυτές δεν λειτούργησαν. Φυσικά η Κριμαία δεν έπρεπε να παραδοθεί τότε, όπως τώρα οι Ουκρανοί δεν παρέδωσαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022. Οι Ουκρανοί πολεμούν για τη χώρα τους, για την ανεξαρτησία τους. Τώρα οι στρατιώτες μας σημειώνουν επιτυχίες στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Σουμί. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εξασφαλίσουμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ότι ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ, όλους στην Αμερική και κάθε εταίρο και σύμμαχο για τη στήριξή τους και την πολύτιμη βοήθεια. Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει μια πραγματική ειρήνη. Σας ευχαριστώ.

Σημειώνεται ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ζελένσκι στις 8 (ώρα Ελλάδας) και στις 10 (ώρα Ελλάδας) τους Ευρωπαίους.