Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
31.7° 28.2°
2 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
30.5° 26.6°
2 BF
54%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
2 BF
66%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
64%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
57%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
27.6° 27.6°
1 BF
60%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
2 BF
38%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 29.3°
1 BF
41%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
31.1° 27.8°
2 BF
61%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.9° 25.0°
1 BF
72%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.2° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
50%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.0°
1 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 25.8°
4 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
30.5° 30.5°
2 BF
27%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 25.5°
2 BF
67%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
74%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
0 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Ασθενοφόρο Ρωσία
Φωτογραφία αρχείου Ap Photo

Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από άγνωστης αιτίας έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

«Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram, ενώ υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual