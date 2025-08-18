Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από άγνωστης αιτίας έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.
Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.
«Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram, ενώ υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.
