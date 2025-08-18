Τρεις νεκροί σε επιδρομή drones της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι και Ευρωπαίων στην Ουάσιγκτον.

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου μικρού παιδιού, και τραυμάτισε άλλους δεκαεπτά, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα.

Η ρωσική επίθεση έρχεται λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου της χώρας, Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι και η ουκρανική πλευρά είχε πλήξει πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας άλλους δέκα, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

Η πόλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.