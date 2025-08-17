Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
31°C
32.4° 30.2°
4 BF
33%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 28.6°
3 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.9°
3 BF
42%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
25%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
44%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
44%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
21%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.8°
3 BF
30%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.2° 28.8°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.9° 27.1°
3 BF
49%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
54%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
2 BF
36%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.1° 29.8°
2 BF
26%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.3° 26.6°
3 BF
60%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
4 BF
67%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
31°C
30.7° 30.7°
2 BF
37%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025
Σερβία αστυνομία
AP Photo/Darko Vojinovic

Βία και καταστολή στις κινητοποιήσεις για τα «Τέμπη της Σερβίας»

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Επεισόδια σε Βάλιεβο, Βελιγράδι και Νόβι Σαντ.

Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, στη Σερβία πραγματοποιήθηκαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, ως απάντηση στο σιδηροδρομικό έγκλημα στο Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024, με 16 θύματα.

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, τα γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) πήραν φωτιά και στη συνέχεια μέρος της διαδήλωσης συγκρούστηκε με στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

AP Photo/Darko Vojinovic

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.

AP Photo/Darko Vojinovic

Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.

AP Photo/Darko Vojinovic
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Βία και καταστολή στις κινητοποιήσεις για τα «Τέμπη της Σερβίας»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual