Βία και καταστολή στις κινητοποιήσεις για τα «Τέμπη της Σερβίας»

Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, στη Σερβία πραγματοποιήθηκαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, ως απάντηση στο σιδηροδρομικό έγκλημα στο Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024, με 16 θύματα.
Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, τα γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) πήραν φωτιά και στη συνέχεια μέρος της διαδήλωσης συγκρούστηκε με στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.
Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.
Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.
