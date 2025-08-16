Δανία: «Πρόβλημα» ο Νετανιάχου, αλλά «δεν θα αναγνωρίσουμε» τώρα την Παλαιστίνη

Η πρωθυπουργός της Δανίας εκφράζει τη λύπη της για τη «φρικτή» ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Μπορεί να θεωρεί ότι η «συνεχιζόμενη και πολύ βίαιη συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα είναι απαράδεκτη» και πρέπει να σταματήσει, ωστόσο δεν πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την υποστήριξη ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο λόγος για την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία ανέφερε ότι ενώ η Δανία υποστηρίζει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους και μιας λύσης δύο κρατών, «έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης προωθεί αυτό που είναι σωστό».

«Θα πρέπει να συμβεί σε ένα σημείο που πραγματικά προωθεί μια λύση δύο κρατών», δήλωσε η Φρέντερικσεν. Αυτό θα συνεπαγόταν «ένα βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος στην Παλαιστίνη χωρίς την επιρροή της Χαμάς», πρόσθεσε.

Επίσης, η Φρεντέρικσεν, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Jyllands-Posten, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός ομόλογός της Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποτελεί «από μόνος του ένα πρόβλημα», εκφράζοντας την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τον ρόλο της ως εκ περιτροπής προεδρία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξήσει την πίεση κατά του Ισραήλ. Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου «το 'χει παρατραβήξει» .

Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών εξέφρασε τη λύπη της για την «απολύτως φρικτή και καταστροφική» ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και το νέο ισραηλινό εποικιστικό σχέδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Είμαστε μία από τις χώρες που θέλουν να αυξήσουν την πίεση κατά του Ισραήλ, αλλά δεν έχουμε ακόμη λάβει υποστήριξη από τα μέλη της ΕΕ», είπε.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Δανίας, στόχος είναι να ασκηθεί «πολιτική πίεση, κυρώσεις, είτε εναντίον εποίκων, υπουργών, είτε ακόμη και του Ισραήλ στο σύνολό του», αναφερόμενη σε εμπορικές κυρώσεις ή σε κυρώσεις στον τομεά της έρευνας.

«Δεν αποκλείουμε τίποτα εκ των προτέρων. Όπως και με τη Ρωσία, σχεδιάζουμε κυρώσεις ώστε να στοχεύουν εκεί που πιστεύουμε ότι θα έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν.