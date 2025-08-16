Δανία: «Πρόβλημα» ο Νετανιάχου, αλλά «δεν θα αναγνωρίσουμε» τώρα την Παλαιστίνη

Μπορεί να θεωρεί ότι η «συνεχιζόμενη και πολύ βίαιη συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα είναι απαράδεκτη» και πρέπει να σταματήσει, ωστόσο δεν πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την υποστήριξη ενός παλαιστινιακού κράτους.
Ο λόγος για την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία ανέφερε ότι ενώ η Δανία υποστηρίζει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους και μιας λύσης δύο κρατών, «έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης προωθεί αυτό που είναι σωστό».
«Θα πρέπει να συμβεί σε ένα σημείο που πραγματικά προωθεί μια λύση δύο κρατών», δήλωσε η Φρέντερικσεν. Αυτό θα συνεπαγόταν «ένα βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος στην Παλαιστίνη χωρίς την επιρροή της Χαμάς», πρόσθεσε.
Επίσης, η Φρεντέρικσεν, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Jyllands-Posten, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός ομόλογός της Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποτελεί «από μόνος του ένα πρόβλημα», εκφράζοντας την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τον ρόλο της ως εκ περιτροπής προεδρία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξήσει την πίεση κατά του Ισραήλ. Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου «το 'χει παρατραβήξει» .
Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών εξέφρασε τη λύπη της για την «απολύτως φρικτή και καταστροφική» ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και το νέο ισραηλινό εποικιστικό σχέδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Είμαστε μία από τις χώρες που θέλουν να αυξήσουν την πίεση κατά του Ισραήλ, αλλά δεν έχουμε ακόμη λάβει υποστήριξη από τα μέλη της ΕΕ», είπε.
Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Δανίας, στόχος είναι να ασκηθεί «πολιτική πίεση, κυρώσεις, είτε εναντίον εποίκων, υπουργών, είτε ακόμη και του Ισραήλ στο σύνολό του», αναφερόμενη σε εμπορικές κυρώσεις ή σε κυρώσεις στον τομεά της έρευνας.
«Δεν αποκλείουμε τίποτα εκ των προτέρων. Όπως και με τη Ρωσία, σχεδιάζουμε κυρώσεις ώστε να στοχεύουν εκεί που πιστεύουμε ότι θα έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας