«Εκτός γραμμής» ο Όρμπαν: Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα

Σταθερά απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες το ουκρανικό.

Εξαιρετικά... αισιόδοξες δηλώσεις από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ο οποίος είναι σταθερά σε αντίθετη γραμμή από τις Βρυξέλλες όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα.

Σχολιάζοντας τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε με νόημα ότι «ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες».

Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα. Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Τα λόγια του είναι σίγουρο ότι δεν θα εκληφθούν με ιδιαίτερη... θερμότητα στις Βρυξέλλες και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Ευρώπη να τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από τις εξελίξεις.

Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε πριν από λίγο, εξάλλου, είναι εμφανής η ευρωπαϊκή αμηχανία, με την Ευρώπη να επαναλαμβάνει τα γνωστά περί εγγυήσεων ασφαλείας, στήριξης στον Ζελένσκι και πίεσης μέσω κυρώσεων στον Πούτιν.