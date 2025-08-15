Το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας διχάζει τη γερμανική κυβέρνηση

Σε μια χρονική περίοδο που οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε έντονη κινητικότητα όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών τους δαπανών και την ενίσχυση του στρατού τους, ένα νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς.

Το στοχεύει στην ενίσχυση του αριθμού των ενόπλων δυνάμεων της Bundeswehr, αλλά υπάρχουν πολιτικές τριβές σχετικά με το εάν θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Έτσι, η κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού (οι Χριστιανοδημοκράτες από τη μια, και οι Σοσιαλδημοκράτες από την άλλη) οδεύει προς έντονη αντιπαράθεση σχετικά με το εάν η προσπάθεια της χώρας να αυξήσει το μέγεθος του στρατού της θα πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή της υποχρεωτικής θητείας.

Το νομοσχέδιο για τον Εκσυγχρονισμό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας πρόκειται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Αυγούστου. Προς το παρόν, ο Μερτς αποφεύγει να μπει στη διαμάχη, ωστόσο οι Χριστιανοδημοκράτες ελπίζουν να τον... παρασύρουν σε αυτήν.

Το επίμαχο νομοσχέδιο αποτελεί προσπάθεια του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να αντιμετωπίσει τη χρόνια έλλειψη προσωπικού της Bundeswehr χωρίς να επαναφέρει πλήρως την υποχρεωτική θητεία, την οποία η Γερμανία ανέστειλε το 2011. Σύμφωνα με την πρόταση, όλοι οι άνδρες σε ηλικία στράτευσης θα υποχρεούνται να εγγραφούν και να υποβληθούν σε διαδικασία ελέγχου, αλλά μόνο ένας συγκεκριμένος αριθμός θα καλείται για υπηρεσία. Οι γυναίκες θα μπορούσαν να προσφερθούν εθελοντικά.

Η κυβέρνηση ελπίζει να στρατολογεί περίπου 5.000 επιπλέον εθελοντές στρατιώτες κάθε χρόνο, με διάρκεια υπηρεσίας έως και 23 μήνες. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η υποχρεωτική θητεία θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν το κοινοβούλιο την ψηφίσει με ξεχωριστή απόφαση.

Οι Χριστιανοδημοκράτες θέλουν ο νόμος να προχωρήσει περαιτέρω, εισάγοντας ένα υποχρεωτικό έτος υπηρεσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ως μία επιλογή, μαζί με εναλλακτικές λύσεις όπως η εργασία σε νοσοκομεία ή σχολεία. Απορρίπτουν επίσης την ιδέα της απαίτησης κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για την ενεργοποίηση της στρατολόγησης σε περίπτωση κρίσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της νομοθεσίας.