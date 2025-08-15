Νεκρός και τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία

Σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου (υψηλής ταχύτητας) και ενός αγροτικού οχήματος κοντά στο Μπιέρντρουπ στη Δανία, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.
Το δυστύχημα συνέβη στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του τραγικού περιστατικού.
Μέχρι στιγμής, λοιπόν, παραμένει άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών και η κατάστασή τους. Δύο από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελικόπτερο.
Στην πλατφόρμα Χ, η εθνική σιδηροδρομική υπηρεσία, Banedanmark διευκρίνισε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κοπεγχάγη στο Σόντερμποργκ εκτροχιάστηκαν.
Η σιδηροδρομική εταιρία DSB, η οποία διαχειρίζεται την αμαξοστοιχία, ανακοίνωσε ότι περίπου 95 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτήν: ανάμεσά τους μαθητές ενός σχολείου του Σόντερμποργκ, σύμφωνα με τον Τύπο.
