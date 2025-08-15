Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στην Ντνιπροπετρόφσκ

Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο στην ουκρανική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον ένα ακόμη, ενώ κατά τη χθεσινής νύχτα ουκρανικά drones έπληξαν ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια περιοχή Σαμάρα και την παραμεθόρια πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 10 ανθρώπους.

Όλα αυτά λίγες ώρες πριν την σύνοδο κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα συζήτησης μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, «ένα φορτηγό και ένα μικρό λεωφορείο υπέστησαν ζημιές σε μια εχθρική επίθεση στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ. Ένας άνδρας σκοτώθηκε. Ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε», δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ.

Η πόλη Ντνιεπροπετρόφσκ είναι κόμβος για τις ουκρανικές δυνάμεις και η επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ συνορεύει με τη ζώνη μάχης και βομβαρδίζεται τακτικά από ρωσικές δυνάμεις.

Παράλληλα, χθες τη νύχτα Πέμπτης ουκρανικά drones έπληξαν ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια ρωσική περιοχή Σαμάρα και την παραμεθόρια πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 10 άλλους. Ουκρανικά drones έπληξαν επίσης ένα λιμάνι στη ρωσική περιοχή Αστραχάν χθες, προκαλώντας ζημιές σε ένα φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές.

Ο ρωσικός στρατός ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97.