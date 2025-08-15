Αθήνα, 29°C
Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
Αλεξάντερ Λουκασένκο
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Τηλεφώνημα Τραμπ - Λουκασένκο λίγο πριν τη συνάντηση της Αλάσκας

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ο Τραμπ σημείωσε ότι σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να ευχαριστήσει τον Λουκασένκο για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων και να παροτρύνει για την απελευθέρωση 1.300 ακόμη

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, πιστό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα.

«Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον αξιοσέβαστο πρόεδρο της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του ενώ ταξίδευε με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος προς το Άνκορατζ, τόπο συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του

«Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «προσμένει να συναντήσει τον Λουκασένκο στο μέλλον».

«Ο Λουκασένκο και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, Belta.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να ευχαριστήσει τον Λουκασένκο για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων και να παροτρύνει για την απελευθέρωση 1.300 ακόμη.

